Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasa hacmi 345 milyar doları aştı

04.08.2020 08:55

Son güncelleme : 04.08.2020 08:55
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmi, 208.7 milyar doları Bitcoin olmak üzere 345 milyar doları aştı.



DHA

En yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Pazar günü 12,030.48 dolara kadar yükseldikten sonra sert düşüşle 11,184.37 dolara inen Bitcoin, daha sonra 11,300 doların üzerine toparlandı.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 88.1 milyar doları bulurken, bu süre içinde en büyük 100 birimin 22'si gerilerken, ilk 10 birimden gerileyen olmadı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 1.47 artışla 11,312.57 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 208.72 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerindeki yerini korudu. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

Toplam 6,046 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,474 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 88.1 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 345.55 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.47 artışla 11,312.57 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.11 artışla 393.11 dolar,

3.XRP yüzde 6.42 artışla 0.31 dolar,

4.Tether yüzde 0.20 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 2.38 artışla 295.91 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 4.66 artışla 229.87 dolar,

7.Litecoin yüzde 2.04 artışla 58.46 dolar

8.Cardano yüzde 2.34 artışla 0.13 dolar,

9.Chainlink yüzde 12.27 artışla 9.33 dolar,

10.Binance Coin yüzde 4.77 artışla 22.10 dolardan işlem görüyordu.

Analistlere göre, Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 10'u borsalarda bulunuyor; buna göre, büyük borsalar tarafından tutulan Bitcoin miktarının bu ölçüde düşmesi, 12 Mart'taki büyük çöküşün ardından gelen toparlanmanın etkisiyle hızlı yükselen talepten kaynaklanıyor.

Veri analiz platformu Glassnode verilerine göre, borsalarda Temmuz sonu itibarıyla toplam 2.64 milyon Bitcoin bulunuyor. Bu yılın en yükseği olan 11,400 dolara kadar çıkmayı başaran Bitcoin, bu düzeye yakın hareket ediyor.

Arcane Research analistlerine göre, gelen yüksek talebin yanında, Bitcoin sahiplerinin değişen tutumu da, bu konuda etkili oluyor. Analistlere göre, Bitcoin sahipleri, borsalardan çekerek Bitcoin'lerini uzun vadede tutmaya daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu eğilim, aynı zamanda Bitcoin sahiplerinden daha az satış baskısı anlamına geliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.137 En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0879 9,1335 % 0,31  
Frank 7,5685 7,6141 % 0,37  
Riyal 1,8544 1,8637 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 -0,99  
Altın Gr. 443 443 1,28  
Cumhuriyet 2.906 2.959 8,10  
Tam 2.993 3.045 8,40  
Yarım 1.453 1.484 4,10  
Çeyrek 729 744 2,10  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,05  
Gümüş Gr. 5,45 5,46 0,02  
B. Petrol 43,80 43,80 -0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru