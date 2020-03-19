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Piyasa yapıcı bankaların repo limitleri artırıldı

19.03.2020 14:47

Son güncelleme : 19.03.2020 14:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa yapıcı (PY) bankaların repo limitlerini açıklanan tedbirler kapsamında artırdı.



AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TCMB, bugüne kadar piyasa yapıcı bankaların işlem limitlerini Hazine ihalelerinden alınan kıymetlerin yüzde 4'ü olarak belirliyordu. Bu limitler son yıllarda yapılan alımlara ağırlık verecek şekilde güncellendi. Böylece piyasa yapıcı bankaların Merkez Bankası limitleri yaklaşık yüzde 50 artırıldı.

Merkez Bankası, yeni limitleri 2020 yılında alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) için yüzde 9, 2019'da alınanlar için yüzde 8, 2018'de alınanlar  için yüzde 7, 2017 ve öncesinde alınanlar için de yüzde 4 olarak belirlendi.

Ekonomistler, değişiklikle piyasa yapıcı bankaların, piyasa yapıcı imkanı ile Merkez Bankası'ndan politika faizinin 100 baz puan altında  gerçekleştirdikleri fonlanma miktarının artacağını ve ağırlık fonlanma maliyetinin daha düşük seviyelerde oluşacağını ifade etti.





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