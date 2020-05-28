Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar ABD`nin büyüme verisine odaklandı

28.05.2020 09:09

Son güncelleme : 28.05.2020 09:11
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün başta ABD`nin ilk çeyrek büyümesi olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon  750 bini aşarken, hükümetlerin aldığı önlemler ve destekleyici politikalara  karşın ABD ve Avrupa ekonomilerine ilişkin endişeler devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı  açıklamada Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl en kötü senaryolarına yakın, yüzde 8  ile 12 arasında daralacağını söyledi.

Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise  salgın nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik  faaliyetin toparlanacağına dair bir umut olmasına rağmen, görünümün son derece  belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğu kaydedildi.

Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında "en kötünün geride kaldığı"  fiyatlamaları devam ediyor. ABD'de Dow Jones endeksi 2,21 değer kazanarak 25.548  puanla 12 haftanın en yükseğine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq  endeksi yüzde 0,77 prim yaptı.

Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ardından bugün Asya  piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei  225 endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.700 doların altını  test eden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında kayıplarının bir  kısmını telafi ederek 1.718 dolara çıktı.

Yurt içinde ise, dün özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde  yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 artarak 104.953,50  puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün günü  6,7739'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında  6,7830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi  Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  bildirdi.

ABD'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini ifade eden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve  109.500 seviyeleri olabileceğini, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek  olarak takip edileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05104.954
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
105.495 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2928 8,3344 % 0,15  
Frank 1,8004 1,8094 % 0,13  
Riyal 374,8350 374,9300 % 0,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 10,04  
Altın Gr. 375 375 2,57  
Cumhuriyet 2.433 2.463 16,80  
Tam 2.504 2.527 17,30  
Yarım 1.222 1.235 8,50  
Çeyrek 611 618 4,20  
Gümüş.Ons 17,32 17,35 0,08  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 34,19 34,19 -0,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru