GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar ABD`nin istihdam verilerine odaklandı

08.05.2020 09:16

Son güncelleme : 08.05.2020 09:16
Dünya borsaları, ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, bugün ABD`de yayımlanacak istihdam raporundaki veriler takip edilecek.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona  yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi,  sınırlandırmaların kaldırılması ve böylece ekonomilerin açılacağına ilişkin  iyimserliği artırıyor.

Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin  merkez bankalarının adımları ile devam etmesi, pay piyasalarını destekleyen  etkenlerin başında geliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3  milyon 169 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33  milyon 483 bine ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği  beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi  yüzde 0,13 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P  500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler  doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından pay  piyasalarının, Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının  gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle  yükseliş eğilimini koruduğu  görüldü.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,54 değer kazandı. Bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak Londra  borsasında, FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 yükseldi ve böylece haftalık bazda yüzde  3,00 kazandırdı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla  haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün 99.000 puanın üzerini test etse de bu seviyede  tutunamayan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla  98.398,81 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7,1195'ten kapanış yapan  dolar/TL ise bugün banklararası piyasanın açılışında 7,1120 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı  istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 99.000  ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu

17.00 ABD, mart ayı toptan eşya satışları

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.399
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.399  
En Yüksek
99.273 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 11,99 138.250.045 % 10,05  
PAGYO 5,39 16.893.351 % 10,00  
DGGYO 5,28 12.809.061 % 10,00  
ARTI 2,42 226.810 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.365.443 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7988 8,8429 % 0,30  
Frank 7,2921 7,3360 % 0,11  
Riyal 1,8892 1,8987 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 392 393 -0,21  
Cumhuriyet 2.513 2.570 0,70  
Tam 2.587 2.637 0,70  
Yarım 1.262 1.289 0,30  
Çeyrek 629 645 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru