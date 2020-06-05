Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar ABD`nin istihdam verilerine odaklandı

05.06.2020 09:06

Son güncelleme : 05.06.2020 09:06
Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, bugün ABD`de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.



AA

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentileri  aşması sonrası pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dow  Jones endeksi yüzde 0,05'lik sınırlı artışla günü tamamlasa da S&P 500 endeksi  yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Analistler, mayısın ikinci yarısından itibaren ekonomilerin yeniden  açılmasıyla ilgili iyimserlikle yükseliş trendinde hareket eden New York  borsasında, dün kar satışlarının görüldüğünü belirterek, devam eden protesto  gösterilerinin de gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Bugün açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam,  işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında  bulunduğunu dile getiren analistler, öncü verilerde görülen toparlanma  işaretlerine karşın ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Avrupa borsalarında da kar satışlarının etkili olmasıyla dün düşüşler  görüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda  beklentileri aşan bir artış yapmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21  değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise ECB kararı sonrası yükselişini  sürdürerek, yaklaşık yüzde 1 artışla 1,1360'a kadar çıktı.

ECB, dünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz  oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600  milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. Piyasa beklentisi,  250-500 milyar avro artış seviyelerinde bulunuyordu.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'nin düzenlediği basın  toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin  ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde  olacağını ve 2020'de yüzde 8,7 daralma beklediklerini açıklamasının, pay  piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Asya borsalarında ise bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa  yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi  yüzde 1,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün yüzde 0,39 değer kazanarak yükselişini üst üste 12.  işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en  yüksek kapanışını yaptı. Dün günü 6,7566'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,7510 seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye  değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının  beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki  verilerin takip edileceğini söyledi. Moody's, son değerlendirmesinde Türkiye'nin  kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlemişti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 İngiltere, mayıs ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, mayıs ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.537
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
109.853 En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 10,67 33.448.637 % 10,00  
SRVGY 18,59 13.575.439 % 10,00  
AKCNS 10,45 79.080.217 % 10,00  
TACTR 5,06 1.049.878 % 10,00  
SALIX 10,78 351.363 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4877 8,5303 % 0,09  
Frank 7,0301 7,0724 % -0,11  
Riyal 1,7921 1,8011 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 -5,23  
Altın Gr. 371 372 -0,56  
Cumhuriyet 2.413 2.445 -2,80  
Tam 2.484 2.516 -2,90  
Yarım 1.212 1.228 -1,40  
Çeyrek 606 614 -0,70  
Gümüş.Ons 17,69 17,74 0,01  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
B. Petrol 40,12 40,12 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru