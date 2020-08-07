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Piyasalar ABD`nin istihdam verilerine odaklandı

07.08.2020 09:08

Son güncelleme : 07.08.2020 09:08
Küresel piyasalar bugün ABD`de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.



AA

ABD'de son günlerde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden  iyi gelmesi pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik  paketine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamamasına karşın iyimserliğin  korunması dikkati çekti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine  geriledi ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükseliş eğilimi  dün de devam ederken, dolar endeksi 92,8 seviyesinde yatay seyretti. Dow Jones  endeksi yüzde 0,68 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Nasdaq endeksi  ise yüzde 1 değer kazanarak, tarihinde ilk kez 11.000 puanın üzerinde kapanış  gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler  doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının  ardından Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin ağır bastığı borsalarda düşüşler  görüldü.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 1,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Avro/dolar  paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini üçüncü  kez denemesinin ardından 1,1830'a geriledi.

Asya borsalarında bugün, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim  nedeniyle satıcılı bir seyir izleniyor.

ABD Senatosu dün, hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına Çin merkezli  sosyal medya platformu TikTok'u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onayladı.  Karar sonrası Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri öncülüğünde Şanghay bileşik  endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da  Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay  seyretti.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya  piyasalarında 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının ons  fiyatı, şu dakikalarda 2.059 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının  etkisiyle dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi  günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 1.034,40 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,7 artışla  7,2411'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında  7,2780 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını  sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini belirterek, buna  paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir  dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili  gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki  tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip  edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000  seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı istihdam raporu

17.00 ABD, haziran ayı toptan eşya stokları




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Tam 3.294 3.475 14,50  
Yarım 1.599 1.684 7,00  
Çeyrek 802 847 3,50  
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