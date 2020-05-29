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Piyasalar büyüme verisine odaklandı

29.05.2020 09:19

Son güncelleme : 29.05.2020 09:19
Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle risk algısı artarken, yurt içinde bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.



AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, ABD-Çin geriliminin  artabileceği endişelerine neden olurken, açıklanan makroekonomik veriler de  yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD'de dün açıklanan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)  verisi yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret ederken, konut  satışları ve işsizlik başvuruları verilerindeki negatif görünüm de devam etti.

Dün gün içinde pozitif bir seyir izleyen New York borsası, Trump'ın,  Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" belirterek, bugün bir basın toplantısı  düzenleyeceğini söylemesinin ardından düşüşe geçti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın açıklamasının, Çin Ulusal Halk Kongresinin  (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik  Yasası’nı kabul etmesinin ardından geldiğine dikkati çekerek, konuyla ilgili  haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesi kapanan pay  piyasalarında yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76  değer kazandı. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin sürmesi de dikkati  çekti. Parite, dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,2'lik  kazançla 1,11'in üzerine yerleşti.

Bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni tip corona virüs  (Kovid-19) ekonomik kurtarma paketi ile ilgili bir basın toplantısı  düzenleneceğini anımsatan analistler, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları  toplantısının da gündemde olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk algısını artırsa da bugün Asya  borsalarında sakin bir seyir izleniyor. Trump'ın yapacağı açıklamalar öncesinde  endeksler genellikle yatay seyrederken, altının ons fiyatı yükseliş eğilimini  korudu. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.722 dolardan işlem görürken,  dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 gerileyerek 107,2'ye indi.

Yurt içinde, yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100  endeksi, gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk  artışla 105.359,76 puandan kapanış yaptı. Dün 6,8146'dan günü tamamlayan dolar/TL  ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret  istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, Trump'ın basın  toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın  takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 1.  çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.  Ankete katılan ekonomistlerin büyüme  beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek  konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi ve kişisel tüketim  harcamaları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi




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HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Sterlin 8,3930 8,4351 % 0,29  
Frank 7,0513 7,0938 % 0,20  
Riyal 1,8094 1,8185 % 0,04  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 377 377 0,98  
Cumhuriyet 2.447 2.479 5,30  
Tam 2.519 2.555 5,40  
Yarım 1.229 1.243 2,60  
Çeyrek 615 622 1,30  
Gümüş.Ons 17,38 17,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,02  
B. Petrol 35,72 35,72 -0,31  
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