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Piyasalar enflasyon verisine odaklandı

04.05.2020 09:12

Son güncelleme : 04.05.2020 09:12
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak  üzere merkez bankalarının destekleyici adımları ve yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kalmış olabileceği fiyatlamaları ile  nisan ayında yüksek oranlı getiri sağlayan borsalar mayıs ayına negatif başladı.

Cuma günü açık olan ve bugün yeni haftaya başlayan piyasalarda, ABD  Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini sertleştirmesi ve Kovid-19  salgınından etkilenen şirketlerin gelecek dönem bilançolarına ilişkin olumsuz  beklentilerle satıcılı bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde resmi tatil dolayısıyla  piyasaların kapalı olduğu mayısın ilk gününde, ABD'de Dow Jones endeksi yüzde  2,55, S&P 500 endeksi yüzde 2,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,20 değer kaybetti.

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına  ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını ifade eden ABD Başkanı  Trump'ın, Çin'den gerçekleştirilen ithalata yönelik yeni gümrük vergileri  getirebileceğini belirtmesi, pay piyasalarında satışları tetikleyen en önemli  etken olarak öne çıktı.

Geçen ayın son işlem gününde düşüş kaydeden Avrupa borsalarının nisan  ayındaki getirileri ise yüzde 4 ila yüzde 9 arasında oldu. Cuma günü açık olan  İngiltere borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti. Bugün İtalya'da  ilk kademe normalleşmenin başlayacak olması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin  veri ve haber akışı tekrar gündemin odağına yerleşti.

Asya tarafında, Çin ve Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla  işlem gerçekleştirilmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışa yakın yüzde 2,4  değer kaybetti.

Yurt içinde, 3 günlük tatil öncesinde, perşembe günü yüzde 0,48  gerileyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,38, nisanda ise yüzde 12,79  değer kazandı. Endeks, geçen haftayı 101.110,11 puandan tamamladı. Cuma günü  birçok piyasanın kapalı olduğu dönem içinde düşük işlem hacmiyle 7 seviyesinin  üzerine çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0150  seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verisinin takip edileceğini  belirterek, hafta genelinde ise cuma günü ABD'de yayımlanacak istihdam raporu ile  perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72)  göre, bir önceki ay yüzde 11,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,79'a düşeceği  hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri




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