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Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

20.05.2020 09:10

Son güncelleme : 20.05.2020 09:15
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası`nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları beklenirken, yurt içi piyasalar yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu`nun faiz kararına odaklandı.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyona  yaklaşırken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi,  hükümetleri karantina tedbirlerini gevşetmeye yöneltiyor.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke konumunu sürdürürken, 1  milyon 550 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, salgın nedeniyle 91 bin  978 kişi öldü.

Dün ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde,  Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na  ilişkin sunum yapan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, salgınının ekonomik etkileri  nedeniyle ABD'de ikinci çeyrekte yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin  görülmeye devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve dördüncü çeyrekte  iyileşmesini beklediklerini kaydetti.

Mnuchin, ilgili yasa kapsamında 195 milyar dolara yakın kredi desteği  taahhüdünde bulunduklarını, ihtiyaç duyulan programların oluşturulması veya  mevcut programların genişletilmesi için 259 milyar dolarlık kaynaklarının daha  olduğunu söyledi. Aynı yasaya ilişkin sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell da  salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta  kararlı olduklarını ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan konut başlangıçları salgınının etkisiyle nisanda  bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalışla 5 yılın en düşük seviyesi olan 891 bine,  inşaat izinleri ise yüzde 20,8 düşüşle 1 milyon 74 bine geriledi. Dün Dow Jones  endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer  kaybetti.

Analistler, Fed'in bu akşam açıklanacak 29-30 Nisan tarihli toplantı  tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Avrupa tarafında dün Almanya'da açıklanan mayıs ayı ZEW Ekonomik Güven  Endeksi salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 22,8 puan artışla  son 5 yılın en yükseği olan 51 seviyesine çıktı. Almanya'da toparlanmanın hızlı  olabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15  artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,77 değer kaybetti.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis  Dombrovskis, dünkü açıklamasında "AB Komisyonunun üzerinde çalıştığı kurtarma  programının detayları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Hedefimiz, yüzlerce milyar avroluk  değil trilyon avroyu aşan finansman kapasitesine sahip bir kurtarma programına  ulaşmak." ifadesini kullandı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Nikkei 225 endeksi  kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2  değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içi piyasalarda ise dünkü tatilin ardından, bugün tüketici güven  endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek. Dün 6,7532 ile 13  Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 6,7778'den kapanış yapan  dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7890 seviyesinde işlem  görüyor.

Analistler, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki  Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Bugün piyasaların takip edeceği veriler şöyle;

10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

14.00 ABD, haftalık MBA Mortgage başvuruları

14.30 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi

17.30 Türkiye, nisan ayı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları




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