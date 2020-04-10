GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar haftayı pozitif tamamlıyor

10.04.2020 09:19

Son güncelleme : 10.04.2020 09:29
Küresel piyasalar yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için atılan teşvik adımlarının desteği ile pozitif görünümünü korurken, ABD ve Avrupa borsaları bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.



AA

ABD’de Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla hükümet tarafından Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri ertelense de ABD Merkez  Bankası (Fed) 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı,  Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaştı.

Bu gelişmelerle makroekonomik verilerdeki olumsuz görünüme karşın pay  piyasaları pozitif görünümünü koruyor.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 6 milyonu  aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 1,45 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Avrupa tarafında da ekonomiye ilişkin teşviklerin etkisiyle borsalarda  pozitif bir seyir izlenirken, Fed'in yeni kredi paketi sonrası avro/dolar  paritesi de yükseldi. Parite, dün yüzde 0,7 artışla 1,0932'ye çıktı. Dün  Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,90 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 yükseliş kaydetti.

Bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak ABD ve Avrupa borsaları,  haftalık bazda yatırımcısına yüzde 10'u aşan getiri sağlamış oldu.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  (OPEC) ve OPEC  adı verilen petrol üreticilerinin, ham petrol üretimlerinde  günlük 10 milyon varil kısıntı konusunda anlaşmaya vardıkları yönündeki haberlere  karşın petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, haberler öncesi kesintinin daha yüksek  olacağı beklentileri ile 35 doların üzerini görmesinin ardından hızlı bir şekilde  düşüşe geçerek, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 30,7  dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, merkez bankalarının genişlemeci adımlarından  bulduğu destekle 1.700 dolar sınırına kadar çıktı.

Asya borsalarında ise bugün görece sakin ve karışık bir seyir  izleniyor. Kapanış yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1  değer kaybetti.

Yurt içinde, artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının  desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü  yüzde 2,80 artışla 95.834,44 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,4 azalışla 6,6777'den  kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6950'den işlem  görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte  geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin  küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de  enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin  gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, mart ayı bütçe dengesi





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0595.834
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  94.275  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
95.834 En Düşük
93.629
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEKTU 1,08 41.223.514 % 0,00  
LOGO 67,15 37.976.026 % 0,00  
MNDRS 1,34 64.765.112 % 0,00  
GSRAY 2,63 960.137.946 % 0,00  
IPEKE 9,80 448.965.421 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3157 8,3574 % 0,41  
Frank 6,9019 6,9435 % 0,51  
Riyal 1,7740 1,7829 % 0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 361 361 0,55  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,02  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru