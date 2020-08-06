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Piyasalar İngiltere Merkez Bankası`na odaklandı

06.08.2020 09:31

Son güncelleme : 06.08.2020 09:31
Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası`nın (BoE) kararlarına odaklandı.



AA

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ve Kovid-19  aşısına ilişkin haberlerin etkisiyle dün New York borsasında alıcılı bir seyir  izlendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketi üzerinde hafta  sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtirken, tıbbi cihaz ve  ilaç üreticisi Johnson&Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel  Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Bu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM)  imalat dışı endeksinin temmuzda 58,1 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine  çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bileşik  Satınalma Yöneticileri Endeksi 54,9'a yükselerek beklentileri aştı ve ekonomideki  toparlanmaya yönelik olumlu sinyaller verdi. Verilerin ardından Almanya'da DAX  endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 1,14 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin  direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini test etti ve 1,1880 seviyesinde  dengelendi.

Analistler, bugün BoE'nin faizlerde ve tahvil alım programında  değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, BoE'nin ekonomik görünme  ilişkin tahminleri ve gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. BoE'nin kararları  öncesinde, dün yüzde 0,3 değer kazanan sterlin/dolar paritesi, bugün 1,3130  seviyesinde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre karşın Asya pay  piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei  225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken,  Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Öte yandan, ABD'deki ham petrol stoklarındaki sert düşüşün ardından  yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, 46,3 dolarla 5 ayın zirvesini  görmesi sonrası şu dakikalarda 45,5 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı  ise zirvesini 2.055 dolara taşımasının ardından 2.047 dolarda dengelendi.

Yurt içinde, dün 1.065-1.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST  endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.091,80 puandan  tamamladı. Dün yüzde 2,1 artışla 7,0474'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün  bankalaraarası piyasanın açılışında 7,0560 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından dün  satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandığını belirten  analistler, 1.100 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün BoE'nin kararlarının yanı sıra ABD'de açıklanacak  haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktararak, açıklanan  şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin devam edeceğini  söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, BoE faiz kararı

09.00 Almanya, haziran ayı fabrika siparişleri

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Andrew Bailey'in basın toplantısı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATLAS 2,92 46.504.662 % 42,63  
ASELS 16,84 815.319.098 % 0,00  
HDFGS 4,55 257.374.450 % 0,00  
ISGYO 1,92 214.581.228 % 0,00  
ISYAT 3,34 228.951.535 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2709 9,3174 % 0,63  
Frank 7,7481 7,7948 % 0,29  
Riyal 1,8763 1,8857 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.048 2.048 9,75  
Altın Gr. 465 465 3,55  
Cumhuriyet 3.055 3.117 22,50  
Tam 3.147 3.217 32,60  
Yarım 1.527 1.565 11,20  
Çeyrek 766 784 5,60  
Gümüş.Ons 27,60 27,65 0,67  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,19  
B. Petrol 45,53 45,53 0,34  
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