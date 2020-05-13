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Piyasalar karışık bir seyir izliyor

13.05.2020 09:05

Son güncelleme : 13.05.2020 09:05
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler ve ekonomilerin yeniden açılması konusundaki belirsizlikler küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.



AA

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini  geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı. Vaka ve ölüm  sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin  iyimserlik ise dün gelen açıklamalarla törpülendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok  ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek,  "Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020'ye yönelik  beklentimiz biraz daha kötü olacak." dedi.

Ekonomilere ilişkin beklentilerin gerilemesi yanında salgında  karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik gelişmeler de tedirginliğe neden  oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony  Fauci, ABD'de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek,  hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini  bildirdi.

Dün ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi, salgınla mücadele kapsamında,  genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen 3 trilyon  dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi açıkladı. Teşvik paketiyle yerel ve  federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara  uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülürken, vatandaşlara  ikinci nakit yardımının yanı sıra işsizlik fonunun da artırıldığı dikkati  çekiyor. Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato'dan  geçirmeyeceği yönündeki açıklamalar ise mali desteklerle ilgili belirsizliği  artırıyor.

ABD'de bu gelişmeler ve dün açıklanan çekirdek enflasyon verisinin  yıllık yüzde 1,4 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi  yüzde 1,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer  kaybetti.

Avrupa tarafında da karantina tedbirlerinin kaldırılması konusundaki  belirsizlikler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.  İngiltere'de, serbest meslek sahipleri için 10 milyar sterlin değerinde Kovid-19  yardım programı açılmasına yönelik haberlerin ardından FTSE 100 endeksi yüzde  0,93 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında yön arayışının etkili olduğu görülüyor.  Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4  yükseldi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, üst üste  7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86  artışla 99.615,88 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7 seviyesinin altına  gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 6,9890  seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına  yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam  edeceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler dengesi ile Euro Bölgesi'nde sanayi  üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin aşılması  durumunda 102.500 direncinin gündeme gelebileceğini, 97.200 desteğinin ise  güçlendiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor.  Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi,  şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128  milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı cari işlemler dengesi

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi




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