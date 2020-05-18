GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar Merkez Bankası`nı bekliyor

18.05.2020 09:27

Son güncelleme : 18.05.2020 09:27
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, yurt içinde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon  800 bini, can kaybı ise 315  bini aşarken, en kötünün geride kaldığına ilişkin  iyimserlik ve karantina tedbirlerinin adım adım kaldırılması piyasaları  destekliyor.

ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz  bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik  toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini ve halen  belirsizliklerin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden New York borsaları,  haftalık bazda ise yüzde 2'yi aşan değer kayıplarına işaret etti. Dow Jones  endeksi cuma günü yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde  0,79 yükseldi.

Avrupa tarafında, salgında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme  kaybetmesinden cesaret alan hükümetler, karantina tedbirlerini adım adım  kaldırıyor.

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak bugünden  itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak. İtalya'da kişisel  bakım merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve  pastaneler bugünden itibaren yeniden açılırken, İspanya'da da normalleşme  sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,24, Fransa'da  CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 değer  kazandı.

Geçen hafta Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin, salgından bu  yana ilk kez artışa işaret etmesi sonrası pay piyasalarındaki pozitif seyir bugün  devam ediyor. Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yıllık  yüzde 3,4 azalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer  kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi  yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta başlıca dünya endekslerinden pozitif ayrışan  BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,97 değer kazandı. Cuma günü 100.000  puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamayarak  kazançlarının bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre 0,58  artışla 99.768,15 puandan tamamladı.

Geçen hafta yüzde 2,6 değer kaybederek 6,9018'e gerileyen dolar/TL  ise, yeni haftanın açılışında bankalararası piyasada 6,8910 seviyesinde işlem  görüyor.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece sakin olduğunu belirterek,  yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararının yatırımcıların  odağında bulunduğunu ifade etti.

Kovid-10 salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaların yönü  üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getiren analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 97.200 puanın  destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi  borcu




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0599.768
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
100.813 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 12,32 2.344.422 % 10,00  
MIPAZ 3,63 68.473.145 % 10,00  
GSDDE 2,97 9.479.734 % 10,00  
ISBIR 740,60 440.148 % 10,00  
CMBTN 78,65 14.104.594 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3090 8,3506 % -0,26  
Frank 7,0595 7,1020 % -0,21  
Riyal 1,8276 1,8368 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.763 20,23  
Altın Gr. 391 391 3,87  
Cumhuriyet 2.513 2.557 38,10  
Tam 2.586 2.624 39,00  
Yarım 1.262 1.282 19,00  
Çeyrek 631 641 9,50  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,59  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 33,52 33,52 1,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru