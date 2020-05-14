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Piyasalar negatif seyrediyor

14.05.2020 09:10

Son güncelleme : 14.05.2020 09:20
Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle negatif seyrediyor.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada  negatif faiz oranları konusunda görüşlerinin değişmediğini bildirdi. Ekonomik  görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ifade  eden Powell, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin  değerlendirdikleri bir araç olmadığını kaydetti.

Mali politikalara atıfta bulunan Powell'ın açıklamalarını, para  politikası desteğinin sınırına gelindiği şeklinde yorumlayan piyasalarda dün  negatif bir seyir izlenirken, Çin'de yeni vakaların görülmeye başlanması ve  karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik sağlık kuruluşlarından gelen  uyarılar da salgında ikinci bir yükseliş dalgası görülebileceği endişelerine  neden oldu.

Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerin, Başkan Trump'a, salgın  konusunda iş birliği yapmaması nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama yetkisi veren  tasarı sunması da tarife savaşlarının gündemden tamamen düşmemiş olabileceğini  hatırlattı.

Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 2,17, S&P 500 endeksi  yüzde 1,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün  İtalya’da hükümet, Kovid-19 acil durumundan çıkmak için hazırlanan 55 milyar avro  değerindeki teşvik paketini onaylasa da karantina tedbirlerinin kaldırılmaya  devam ettiği Avrupa'da ekonomiye ilişkin riskler ve salgınla ilgili  belirsizlikler yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor.

Dün açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretiminin,  Kovid-19 tedbirlerinin geniş ölçüde başladığı mart ayında bir önceki aya göre  yüzde 10,4 azalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,56, İngiltere'de FTSE  100 endeksi yüzde 1,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,85 düşüş kaydetti.

ABD ve Asya borsalarındaki negatif seyir Asya piyasaları ile yeni güne  de taşındı. Japonya'da birçok eyaletteki olağanüstü  halin bugün kaldırması  beklense de artan risk algısı ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2  geriledi.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi,  günü yüzde 0,55 artışla 100.159,13 puandan tamamladı. Dün düşüş eğilimini  sürdürerek 6,9760'tan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,9670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin  haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda  olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde  2,8 artmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretim endeksi

11.00 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası aylık raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret fiyat endeksleri




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