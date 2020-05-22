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Piyasalar negatif seyrediyor

22.05.2020 09:15

Son güncelleme : 22.05.2020 09:26
Küresel piyasalar yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.



AA

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini  aşarken, artış hızındaki yavaşlama ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile  oluşan iyimserlik, makroekonomik veri ve haber akışı ile yerini tekrar endişeye  bıraktı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde  hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat  çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını bildirmesi Batı ile Çin  arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Çin'deki bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı  protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açması  beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen  ABD-Çin gerilimine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Öte yandan, dünkü konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen yeni  bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten ABD Merkez Bankası  (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında  olunduğunu söylemesi, piyasalarda en kötünün geride kaldığı iyimserliğini  törpüledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda  bulunanların sayısının, 16 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 2 milyon  438 bine çıkması sonrası Dow Jones endeksi 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Dün Almanya'da açıklanan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin  (PMI), Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin  gevşetilmesiyle mayısta 31,4 puana yükselerek son iki ayın en yükseğine  ulaşmasına karşın DAX endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 geriledi.

Bugün Hindistan Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Japonya Merkez  Bankası'nın (BoJ) destekleyici adımlara devam etmesine karşın Asya borsalarında  da negatif bir seyir izleniyor. BoJ, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik  yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye alırken,  Hindistan Merkez Bankası politika faizini 40 baz puan azaltarak yüzde 4'e çekti.

Bu gelişmelere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi  yüzde 1,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler  doğrultusunda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesi sonrası  Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48  artışla 102.648,93 puandan tamamladı. Dün 6,7981'den kapanış yapan dolar/TL ise  bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime  ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını  kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın  destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım  oranı

10.00 Türkiye, mayıs ayı sektörel güven endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları




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