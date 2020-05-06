GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar pozitif seyrediyor

06.05.2020 09:13

Son güncelleme : 06.05.2020 09:13
Küresel piyasalar, ekonomiye yönelik tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla pozitif seyrediyor.



AA

Ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini  kaldırmayı sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik söylemlerini  yumuşatmasının etkisiyle dün pozitif bir seyrin izlendiği piyasalarda devam eden  belirsizliklerin alımları sınırladığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi  döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları  gerektiğini belirterek, salgından sorumlu tuttuğu ve geçen hafta gümrük  tarifelerini tekrar gündeme getirdiği Çin ile ilgili ise "İstihbarat  raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Çin, bunu (virüsü) kasten  ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde  bulundu.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 700 bini  geçerken, yeni vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, ülkeleri  ekonomiye ilişkin tedbirleri gevşetme konusunda cesaretlendiriyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı  endeksi, nisanda 10,7 puan azalarak 11 yılın en düşük seviyesi olan 41,8'e  geriledi.

Analistler, düşüşün devam etmesine karşın piyasa beklentisinden (36,8)  daha iyi bir seviyeye işaret etmesi nedeniyle ISM verilerinin etkisinin sınırlı  kaldığını söyledi.

Dün Dow Jones endeks yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq  endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Almanya mahkemeleri  arasındaki gerilime karşın borsalarda bir önceki günün kayıpları telafi edilmeye  çalışıldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB tahvil alım programının haklı  sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı  olacağına karar verdi. ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3  ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa  katılamayacağına hükmetti. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ise  kararın ayrıntılarını inceleyeceklerini belirterek, "AB hukukunun öncelikli  uygulanacağı ve Avrupa Adalet Divanı kararlarının tüm ulusal mahkemeleri  bağlayıcı olduğu gerçeğini teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,51, İngiltere'de FTSE  100 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişlerinin ardından bugün Asya  piyasalarında da genel olarak alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da resmi tatil  devam ederken, 4 günlük aradan sonra işleme açılan Çin borsasında, Şanghay  bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi  endeksi ise şu dakikalarda yüzde 1,5 yükselişle 1.923 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün 98.000-100.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen  BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 98.737,52  puandan tamamladı. Yüzde 0,4'lük artışla 7,0749'dan kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 7,0790 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu  belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası  yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan  gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesi  bugünkü ADP özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın  direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,95-7,10 bandının izleneceğini  kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü PMI

15.15 ABD, nisan ayı ADP özel sektör istihdamı




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.738
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  99.634  
Önceki Kapanış :  98.738  
En Yüksek
99.791 En Düşük
97.880
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7749 8,8189 % -0,03  
Frank 7,2493 7,2929 % -0,00  
Riyal 1,8792 1,8886 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 0,36  
Altın Gr. 388 388 -0,49  
Cumhuriyet 2.483 2.540 -0,30  
Tam 2.559 2.602 -0,20  
Yarım 1.241 1.272 -0,10  
Çeyrek 623 636 0,00  
Gümüş.Ons 15,12 15,16 0,18  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 30,70 30,70 -0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru