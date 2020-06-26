Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar pozitif seyrediyor

26.06.2020 09:08

Son güncelleme : 26.06.2020 09:08
Küresel piyasalar, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması ve  ikinci dalgaya ilişkin endişelere karşın merkez bankaları ve ekonomi  yönetimlerinin teşviklerinin devam edeceği beklentileri pay piyasalarını  destekliyor.

Dün, açıklanan makroekonomik veriler ve haber akışı ile dalgalı bir  seyir izlenen New York borsasında, bankaların yatırımlarına yönelik yeni  düzenleme yapılacağı ve sınırlamaların gevşetileceği haberinin ardından,  endeksler yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs  ve Morgan Stanley gibi bankaların hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken,  Dow Jones endeksi yüzde 1,18, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde  1,09 yükseliş kaydetti.

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, Kovid-19  salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilere paralel yüzde 5  daralırken, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon  480 bin ile beklentileri aştı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlendi. Alman hava yolu  şirketi Lufthansa Grubu için Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin  kabul edilmesi sonrası şirketin hisseleri dün 7'den fazla değer kazanırken, DAX  endeksi de yüzde 0,69 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,97 artışla günü tamamladı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki iyimserlik Asya piyasalarıyla yeni güne  de taşındı. Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,3 ile  beklentiler paralelinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde  1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Çin'de ise dün  başlayan resmi tatil bugün de devam ediyor.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika  faizini değiştirmemesi sonrası döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler  görülürken, pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırması dikkati çekti.

BIST 100 endeksi, dün 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir  izlemesi sonrası günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95  puandan tamamladı. Dün 6,8551'de kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,8520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar  başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine  Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu  kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve giderler

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.139
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
114.975 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 483.214 % 10,00  
AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4922 8,5348 % 0,06  
Frank 7,1975 7,2408 % -0,02  
Riyal 1,8208 1,8299 % -0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.760 -4,25  
Altın Gr. 388 388 -1,01  
Cumhuriyet 2.579 2.618 -6,00  
Tam 2.585 2.599 -7,80  
Yarım 1.256 1.271 -3,90  
Çeyrek 628 636 -2,00  
Gümüş.Ons 17,68 17,73 -0,09  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 -0,01  
B. Petrol 41,69 41,69 0,64  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru