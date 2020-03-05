GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar pozitif seyrediyor

05.03.2020 09:25

Son güncelleme : 05.03.2020 09:25
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de ekonomiye etkileri konusunda alınan tedbirlerle pozitif bir seyir izleniyor.



AA

ABD'de Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren ve salı günü 14 eyalette gerçekleştirilen ön seçimlerin şu ana kadarki sonuçlarına göre, 9 eyalette ipi göğüsleyen Joe Biden güven tazelerken, Bernie Sanders ise 3 eyalette ön seçimleri önde bitirdi. Henüz sonuçları ilan edilmeyen delege zengini California'da, Sanders'ın kazanmaya yakın, Maine'de ise Biden'ın önde olduğu  bildiriliyor.

Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise başkanlık seçimi yarışından Biden'ı destekleyerek çekildiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ilk şokunu atlatan  New York borsası, dün Biden'ın bakan adaylığına daha yakın olması ve Kovid-19  salgını için ayrılan güçlü harcama bütçesini pozitif yönde fiyatladı. Cuma günü  açıklanacak istihdam raporu öncesinde ADP özel sektör istihdamının da  beklentilerden yüksek gelmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 4,53, S&P 500  endeksi yüzde 4,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD borsaları öncülüğünde pay piyasalarında dün yaşanan  rallinin, bir kez daha oynaklığın çok yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek,  Kovid-19 endişelerinin hala yerli yerinde durduğunu, dolayısıyla yatırımcıların  temkinli olmaları gerektiğini ifade etti.

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bini aşarken, son iki  hafta içinde salgından 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu  İtalya'da hükümet, Avrupa Birliği’nden (AB) bütçe esnekliği istedi. ABD genelinde  ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Merkez bankaları gevşek politikaları ile salgının ekonomiye etkilerini  sınırlamak için çaba gösterirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina  Georgieva, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar  dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

Bu gelişmelere karşın Avrupa borsalarında dün yüzde 1'i aşan  yükselişle görülürken, avro/dolar paritesi, üst üste 8 işlem günü süren yükseliş  serisini sonlandırarak, günü yüzde 0,4 azalışla 1,1137'den tamamladı. Dün  Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla yeni  güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer  kazandı.

Viyana'da bugün ve yarın gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler  Örgütü'nün (OPEC) toplantıları öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık  yüzde 1 artışla 52,1 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı ise 1.640 dolar  seviyesinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün gün içinde 113.000 sınırına kadar yükselen BIST 100  endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 110.785,38 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün  yüzde 0,4 azalışla 6,0782'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,0830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların  odağında bulunduğunu bildirdi. Erdoğan'ın saat 10.30'da Moskova'ya hareket etmesi  bekleniyor.

Veri gündeminde ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını  dile getiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların  yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  110.959  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
112.899 En Düşük
110.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,01 24.583.513 % 19,86  
YKGYO 3,33 53.537.814 % 19,78  
OZBAL 2,07 18.631.140 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.826.004 % 14,84  
KSTUR 30,60 77.405 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8091 7,8482 % 0,16  
Frank 6,3324 6,3705 % 0,08  
Riyal 1,6159 1,6240 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 0,20  
Altın Gr. 321 321 0,63  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,18 17,21 -0,05  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,00  
B. Petrol 51,98 51,98 0,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru