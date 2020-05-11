GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı

11.05.2020 08:56

Son güncelleme : 11.05.2020 08:56
Küresel piyasalar, geçen hafta yeni tip corona virüs salgınında en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile pozitif seyretmesi sonrası, bu hafta başta sanayi üretimi olmak üzere açıklanacak verilere odaklandı.



AA

Geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri düşüş  eğilimini sürdürse de başta Çin olmak üzere Kovid-19 salgınına daha önce  yakalanan ülkelerdeki toparlanma sinyalleri ve Avrupa ülkelerinde karantina  tedbirlerinin gevşetilmeye devam etmesi, piyasalarda, en kötünün geri kaldığı  fiyatlamalarının devam etmesini sağladı.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Kovid-19  salgınının etkisiyle, nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düşüş  kaydetse de 22 milyon kişi olan beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik  oranı ise yüzde 14,7'ye ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın benzeri görülmemiş desteklerinin yanı sıra ABD  ile Çinli yetkililer arasında diplomasinin devam ettiğine yönelik haberlerin  desteğini alan New York borsası cuma günü yüzde 2'ye yakın değer kazanırken,  dolar endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 99,2'ye geriledi. Dow Jones endeksi  yüzde 1,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 yükseldi.

Avrupa tarafında, karantina tedbirlerinin kademeli olarak  gevşetilmesine bağlı olarak ekonomik aktivitenin yeniden hareketleneceği  beklentileri pay piyasalarının pozitif seyretmesini sağlıyor. Cuma günü  Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Asya piyasalarında ise yeni haftaya karışık bir başlangıç yapılması  dikkati çekti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 değer  kazanırken, Çin'de Şanghay ve Güney Kore'de Kospi endeksi sırasıyla yüzde 0,1 ve  yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa  İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 azalışla 97.845,20 puandan  tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 3,23 değer kaybetti. Cuma günü  7,0871'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  7,0840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verisinin takip edileceğini,  yurt dışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını ifade ederek, hafta  genelinde ise ABD'de enflasyon, Avrupa'da büyüme ve dünya genelindeki sanayi  üretimi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Kovid-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber  akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000  puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı inşaat maliyet endeksi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0597.845
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.903  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
99.514 En Düşük
97.672
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 19,03 226.819 % 10,00  
SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7612 8,8052 % -0,03  
Frank 7,2602 7,3039 % -0,10  
Riyal 1,8779 1,8873 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 3,08  
Altın Gr. 388 388 0,18  
Cumhuriyet 2.479 2.542 -26,50  
Tam 2.552 2.609 -27,30  
Yarım 1.245 1.275 -13,30  
Çeyrek 621 638 -6,70  
Gümüş.Ons 15,50 15,55 0,07  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,01  
B. Petrol 30,62 30,62 -0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru