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Piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

13.02.2020 09:27

Son güncelleme : 13.02.2020 09:27
Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin endişeler, açıklanan son verilerle artarken, yurt içinde Suriye`deki gelişmeler ve bugün açıklanacak sanayi üretimi endeksi takip edilecek.



AA

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın pay piyasaları ve  dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dow Jones endeksi  yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 değer  kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Dolar endeksi ise Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomisindeki  sorunlar ve ABD'de istihdam piyasasının gücünü korumasının etkisiyle içinde  bulunduğu yükseliş trendindeki hareketini sürdürüyor. Dün yüzde 0,3 değer kazanan  dolar endeksi, 10 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 99'un üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin  yüzde 4,1'lik daralma ile beklentilerin altında kalmasına karşın borsalardaki  yükseliş eğilimi devam etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,89, İngiltere'de FTSE  100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Euro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,09'un altına  geriledi. Analistler, paritenin 1,09'un altında kalıcılık sağlaması durumunda  1,0770 ve 1,0500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bugün Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan veriler,  piyasaların negatife dönmesine neden oldu. Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte  can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme  kazanması ile Asya borsalarında ve petrol fiyatında düşüş, altının ons fiyatında  ise yükseliş görülüyor.

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden  platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler"  verilerine göre de ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59  bin 883'e yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Brent petrolün  varil fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 55,7 dolara indi. Altının ons fiyatı ise yüzde  0,5 artışla 1.575 dolara çıktı.

Yurt içinde, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik  ilişkiler gündemin odağındaki yerini korurken, Borsa İstanbul'da, açıklanan  bilançoların da etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati  çekti. BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,21 artışla 120.048,74 puandan  tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti.

Dün yüzde 0,5 artışla 6,0453'ten kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,0470 seviyesinde işlem görüyor.

Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik görüşmelerin  devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların Türkiye'nin İdlib ile  ilgili konumunu desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını  belirten analistler, ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan  gerilim sonrası taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.

Dün ABD askerleri, Suriye'nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran  Beşşar Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü ve  ABD savaş uçakları, rejime ait 2 askeri noktayı vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı  ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin, Suriye'nin Haseke  bölgesinde halka ateş açtığını savundu.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve  ABD'de enflasyon verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda  olduğunu, dolar/TL'de ise 6,05 direncinin öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2019'un aralık ayında, bir önceki yılın  aynı dönemine göre yüzde 7,2 artmasını bekliyor. Aralıkta takvim etkisinden  arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 6,8 artacağı tahmin  ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




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