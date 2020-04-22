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Piyasalar TCMB`nin faiz kararına odaklandı

22.04.2020 09:08

Son güncelleme : 22.04.2020 09:08
Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.



AA

Petrol fiyatları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden  olduğu talep düşüşüne karşın üretim kısıntılarının yeterli olmamasının yanı sıra  depolama ve taşıma maliyetlerindeki artışlarla sert düşüşünü sürdürüyor.

ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı  vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da  açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar  sınırına kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da bu gelişmelerle düşüşünü  hızlandırarak bugün Asya piyasalarında yüzde 15 değer kaybıyla 16 dolara kadar  indi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, enerji devi şirketlerin hisse ve  fonları üzerinden tüm piyasaları negatif etkilerken, ayrıca aşırı değer  kayıplarının hemen hemen tüm sektörlerdeki tedarik zincirini tehdit edebileceği  endişeleri de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor.

Analistler, piyasa fiyatlamalarındaki bu anormalliğe karşın Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının görece pozitif olduğuna dikkati çekiyor. Vaka  sayılarındaki artış hızının yavaşlaması ve aşı denemelerinin, salgında en kötünün  bu ay geride bırakılabileceği ümitlerini artırdığını ifade eden analistler,  konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını  söyledi.

ABD'de dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar  endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 100 seviyesinin üzerine yerleşti. Dün Dow  Jones endeksi yüzde 2,67, S&P 500 endeksi yüzde 3,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,48  değer kaybederken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin sınırlı şekilde artış  kaydettiği görülüyor.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan ZEW endekslerinin  beklentilerin altında kalarak ekonomik aktivitedeki daralmanın tahminleri  aşabileceği endişelerine neden olması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün şoku ile  borsalar sert düştü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,99, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 2,96 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,77 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken,  borsalarda Çin hariç negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da  Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer  kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahına paralel gerileyen BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,34 azalışla 97.619 puandan tamamladı. Dün 7 sınırına kadar  çıkması sonrası 6,9810'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,9850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve Kovid-19 salgınına ilişkin  haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde  TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip  edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa  vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise  7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika  faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin  indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı. 17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek  yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

17.00 Euro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi





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Çeyrek 609 623 0,70  
Gümüş.Ons 14,75 14,79 -0,13  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,00  
B. Petrol 16,84 16,84 -2,49  
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