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Piyasalar yeni haftaya negatif başladı

16.03.2020 09:44

Son güncelleme : 16.03.2020 09:58
Küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler artarak devam ederken, merkez bankalarının aldığı tedbirler de birbirini izliyor.



AA

Dünya genelinde yayılma hızı artarak devam eden Kovid-19 salgınına  ilişkin gelişmeler piyasalarda oynaklığı tüm zamanların en yüksek seviyesine  taşırken, hükümetlerin ve merkez bankalarının aldığı tedbirler gündemin odağında  yer alıyor.

Geçen hafta piyasalardaki panik havasını hafifletmek için merkez  bankaları tarafından atılan adımlara, son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) ve  Japonya Merkez Bankası'nın  (BoJ) genişlemeci hamleleri de eklendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinin merkez üssünün  Avrupa olduğunu açıklaması ve dünyada toplam vaka sayısının 150 bini aşması  sonrası İtalya'nın ardından Fransa ve İspanya’da da ülke genelinde karantina  uygulamasına geçildi. ABD'de ise Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle ulusal  acil durum ilan etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fed, dün akşam Kovid-19 salgınının  ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi  toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitti. Fed, politika faizini  yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 500  milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller  olmak üzere toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.

Fed'in yeni genişlemeci ve finansal piyasaları likidite açısından  destekleyen adımlarına karşın cuma günü Trump'ın açıkladığı destek paketi sonrası  yüzde 9'un üzerinde artan borsa endeksleri, bugün vadeli işlemlerde yüzde 5'in  üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor.

Geçen hafta süresince hem tarihinin en hızlı günlük düşüşünü hem de  2008'den bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştiren New York borsaları,  haftalık bazda ortalama yüzde 9,1 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki hızlı artış  nedeniyle İtalya'nın ardından karantina uygulamasının diğer ülkelerde de  başlaması tedirginlikleri artırıyor. Salgının ekonomik ve finansal istikrara  etkisini hafifletmek isteyen Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta likidite  konusunda genişleme adımı atarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz indirimi  yapmıştı.

Bu gece yapılan açıklama ile de ECB, Fed, BoE, BoJ, Kanada Merkez  Bankası ve İsviçre Merkez Bankası, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını  güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

ECB’nin açıklamasında, "Yeni fiyatlandırmanın ve vade süresinin dolar  fon piyasalarının sorunsuz işlemesini desteklemek için uygun olduğu sürece devam  edeceği" belirtilerek, swap hattının küresel fonlama piyasalarındaki güçlükleri  hafifletmek için önemli bir likidite görevi göreceği vurgulandı.

Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi 2,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 değer  kazandı. Alınan karar ve açıklamalara karşın Avrupa borsalarının yeni haftanın  ilk işlem gününde vadeli işlemlerde sert düşüşler kaydetmesi dikkati çekiyor.

Bugün merkez bankalarının aldığı tedbir ve destek adımlarına BoJ'un da  katıldığı görüldü. BoJ, bugün olağan toplantı takvimi dışında aldığı kararlarla  Borsa Yatırım Fonu alım miktarını yıllık 6 trilyon yenden 12 trilyon yene,  gayrimenkul fonu alımlarını da yıllık 90 milyar yenden 180 milyar yene çıkardı.

Bu gelişmelere karşın tedirginliğin devam ettiği borsalarda satıcılı  bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3  değer kaybetti.

Yurt içinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18'e yükselmesinin  ardından alınan tedbirler hızla uygulamaya konuldu. Salgınla mücadele kapsamında  en son alınan kararla 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durdurulurken, Türkiye'nin  kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı.

Cuma günü, dünya borsalarına paralel alıcılı seyreden Borsa  İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,10 yükselişle 95.605,22 puandan  tamamladı. Cuma günü 6,3337'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,3370 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  perşembe günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak faiz kararı, yurt  dışında ise Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde enflasyon  verilerinin yanı sıra merkez bankalarının atacağı adımların takip edileceğini  bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 92.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 98.500 puanın direnç konumunda  olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat endeksi





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