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Piyasalar yön arayışında

24.04.2020 09:19

Son güncelleme : 24.04.2020 09:19
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle girerken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkilerine ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.



AA

ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında  küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması  amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul ederken, açıklanan  veriler ve salgının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler,  piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta itibarıyla 4 milyon 427 bin oldu.  Böylece, son 5 haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı  toplam 26 milyon 453 bine ulaştı.

Öte yandan, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI),  nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük  seviyesini kaydetti.

Bu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında Dow  Jones endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yatay  seyretti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri,  Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere dün bir  araya geldi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles  Michel, kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmalar konusunda uzlaşmaya  varıldığını belirterek, "Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve  karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi"  ifadelerini kullandı.

Zirve öncesi kapanan Avrupa pay piyasaları pozitif seyrederken,  avro/dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürdü. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla  1,0779'a geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,97 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Bugün, Asya borsalarında kapanışa yakın satıcılı bir seyir izlenirken,  petrol fiyatlarında dün görülen toparlanma eğiliminin sürmesi dikkati çekti.  Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 22 doların hemen üzerinde dengelendi.  Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin martta yıllık yüzde 0,4'e gerilemesi  sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve  Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar, bugün  açık olsa da sokağa çıkma sınırlanması nedeniyle düşük işlem hacimli bir seyir  izlenmesi bekleniyor.

Analistler, petrol başta olma üzere oynaklığı artan emtia fiyatları  ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu  belirterek, ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak  verilerin de takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000'in destek, 99.000'in direnç  konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 6,90-7,00 bandının öne  çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım  oranı

11.00 Almanya, Ifo iş dünyası güven endeksleri

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi nisan ayı tüketici güven endeksi
 




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