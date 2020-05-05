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Piyasalar yön arayışında

05.05.2020 09:26

Son güncelleme : 05.05.2020 09:26
Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve açıklanan ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.



AA

Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesi,  ekonomilerin yeniden açılması ile ilgili kararları beraberinde getirirken,  kademeli normale dönüş adımları, devam eden belirsizlikler nedeniyle piyasalarda  güçlü bir şekilde fiyatlanamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ile ilgili Çin'i  suçlaması ve gümrük tarifesi artırımlarını tekrar gündeme getirmesi,  yatırımcıların tedirginliğini artırırken, açıklanan veriler ve şirket bilançoları  da borsalarda hisse ve sektör bazlı sert hareketlere neden oluyor.

Dün ABD'de açıklanan mart ayı fabrika siparişlerinin yüzde 10,3 ile  beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret etmesine karşın New York borsasında  teknoloji şirketleri öncülüğünde tepki alımlarının geldiği görüldü. Dow Jones  endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer  kazandı.

Avrupa tarafında ise imalat sanayi verilerindeki düşüş eğiliminin  devam etmesi ve şirket karlılıklarına ilişkin endişeler dün pay piyasalarında  satışların etkisini artırmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,64,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16  düşüş kaydetti.

Analistler, Almanya’nın demir-çelik sanayisinin dev şirketlerinden  olan ThyssenKrupp'ın nakit darlığı çektiğine dair haberlerin şirket hisselerinde  yüzde 13'ü aşan kayıplara neden olduğunu belirterek, bu haberlerin etkisinin kısa  sürede tüm borsaya yayıldığını söyledi.

Bugün Japonya, Çin ve Güney Kore borsalarında resmi tatil dolayısıyla  işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer  kazancıyla 23,760 seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında Avrupa borsalarına paralel satıcılı  bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 düşüşle 98.842,24 puandan  tamamlarken, dün yüzde 0,3 artışla 7,0437'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 7,0440 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret  dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip  edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve şirket  bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek konumunda  olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de ise 6,95-7,10 bandının öne çıktığını  kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat dışı endeks




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