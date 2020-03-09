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Piyasalara `petrol` şoku

09.03.2020 09:46

Son güncelleme : 09.03.2020 09:46
Küresel piyasalar, hızlı bir şekilde düşen petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve artan oynaklıkla tarihinin en negatif hafta başlangıçlarından birini yaptı.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

Üretim kesintisi konusunda özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın  anlaşmaması, küresel piyasada arz fazlasının artması riskinin fiyatlanmasına neden olurken, bu gelişme Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına  kesin gözüyle bakılmasıyla birleşince petrol fiyatları, Ocak 2016'dan bu yana en  düşük seviyesini gördü.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 1 Nisan itibarıyla OPEC ve OPEC  dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına yönelik yükümlülüklerinin sona  ereceğini belirtirken, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ise istişarelerin  devam edeceğini söyledi.

Analistler, petrol fiyatlarının hem arz fazlası hem de talep düşüşü  baskısı altında kaldığını kaydederek, petrol fiyatlarına bağlı vadeli işlem  kontratlarında stop-loss (zarar kes) satışlarının tetiklenmesinin de düşüşü  hızlandırdığını vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım  fonları üzerinden pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden olduğuna dikkati  çeken analistler, ABD endeks vadeli işlemlerinde hafta açılışında yüzde 5 değer  kayıpları görüldüğünü söyledi.

Petrolde arz endişeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın karşılıklı  açıklamaları ile artarken, talep tarafı ise Kovid-19 salgınının yayılmaya devam  etmesi ile baskılanıyor.

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıkarken,  Çin'de 3 bin 122 kişi öldü. Avrupa'da ise İtalya başta olmak üzere salgından  etkilenen kişi sayısının hızla artması sonrası yüzlerce etkinlik ve fuar iptal  edildi.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki verilerin  beklentilerden iyi gelmesine karşın ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişelerle  Dow Jones endeksi yüzde 0,98, S&P 500 endeksi yüzde 1,71 ve Nasdaq endeksi yüzde  1,87 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, cuma günü hisse senetlerinin değer kaybı yüzde 3'ü  aşarken, euro/dolar paritesi 1,1496 ile yaklaşık 13 ayın en yüksek seviyesini  görmesi sonrası 1,1390 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde  Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,62 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,14 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan GSYH verisinin 2019'un 4. çeyreğinde yüzde  1,8 daralarak beklentilerden kötü bir performans göstermesi sonrası petrol şoku  ve Kovid-19 endişeleri ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 6, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarına  paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,98 azalışla tamamlasa da  haftalık bazda yüzde 3,40 yükseliş kaydetti. Cuma günü yüzde 0,4 azalışla  6,0876'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1720  seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü  toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu  belirterek, veri gündeminin de hafta genelinde yoğun olacağını söyledi.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olağanüstü toplantı ile  politika faizini indirmesine karşın piyasa fiyatlamaları, Fed'in 18 Mart'taki  toplantıda da 25-50 baz puanlık indirim yapabileceğine işaret ederken, ECB'nin de  yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin  ediliyor.

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken  analistler, korku endeksi olarak tanımlanan VIX endeksinin 54 ile 2008 krizinden  bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü, yatırımcıların temkinli hareket etmesi  gerektiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi

12.30 Euro Bölgesi, mart ayı yatırımcı güven endeksi




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Tam 2.157 2.210 12,25  
Yarım 1.042 1.069 5,92  
Çeyrek 523 535 2,97  
Gümüş.Ons 16,73 16,76 -0,59  
Gümüş Gr. 3,30 3,30 -0,09  
B. Petrol 33,64 33,64 -11,63  
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