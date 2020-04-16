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Piyasalarda veri odaklı seyir devam ediyor

16.04.2020 09:16

Son güncelleme : 16.04.2020 09:16
Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesi sonrası sert düşüş yaşanırken, bugün Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi ve ABD`de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik verileri takip edilecek.



AA

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün yaptıkları ortak  açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  tedbirli olmaya devam ettiklerini, gerektiğinde ilave önlemler almaya ve mevcut  tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan  Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da toplantının ardından G20 ülkelerinin Kovid-19  ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19  salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik  ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL)  kurulduğunu duyurdu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık  yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Aynı dönemde sanayi üretimi ise  yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en büyük düşüşünü gösterdi. Öte yandan,  Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından  Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 46 azaldı. Aynı dönemde Citigroup'un net karı yüzde 46 ve  Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunun nisan  sayısında ise ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle  "keskin ve ani" bir şekilde daraldığı, en çok etkilenen sektörlerin dinlenme ve  konaklama ile perakende olduğu, imalat ve enerji sektörlerinde de işten  çıkarmaların gelecek aylarda artmasının beklendiği ifade edildi.

Corona virüs nedeniyle ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini  geçerken, Başkan Donald Trump salgında "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini  ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini duyurdu. Ülke  ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileriyle  görüştüklerini ve bu konuda bugün bir açıklama yapacaklarını bildiren Trump,  "Bazı eyaletler 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir."  dedi. Öte yandan Washington DC'de "Evde kal" talimatı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Mali ve finansal açıdan desteklerin devam edeceğine dair yapılan  açıklamalara karşın, salgın nedeniyle dünya genelinde açıklanan veriler ve  talebin düşük kalacağına yönelik endişeler piyasalarda satış baskısı yaratırken,  jeopolitik tarafta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı sürat botlarının Basra  Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz etmesine yönelik gelişmeler risk unsuru  olarak izlenecek.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 9,5 değer  kaybederek 26,049 seviyelerine kadar gerilerken, bugün de 26,9 seviyelerinde  seyrediyor.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,9, S&P 500 endeksi  yüzde 2,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Dolar endeksi bir haftalık  düşüş trendinin ardından dün 99,976'ya kadar yükselirken, bugün de 100 sınırını  test etmesinin ardından 99,8 seviyelerinde dengelendi. ABD tahvil faizleri ise  yatırımcıların tahvil piyasasına yöneliminin artması ile yüzde 0,6180 seviyesine  geriledi.

Salgının merkezi Avrupa'da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye  ülkelerin uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli  olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıklarken, buna karşın pay  piyasaları yüzde 4'e yakın değer kaybetti, avro/dolar paritesi 1,09'un altına  indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  3,34 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 3,9 geriledi.

Asya tarafında Çin'de ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak başlaması  ile yeni konut fiyatları martta yıllık yüzde 5,3 artış kaydetti. Veri sonrası  kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, güvenli liman  alımlarıyla dolar karşısında yükselen yenin ihracatçı şirket hisselerini  baskılamasıyla Japonya'da Nikkei 225 endeks yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve döviz  kurundaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,73 değer  kaybederek 95.854,92 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise dün 6,9246 seviyesine  kadar yükselmesinin ardından bugün 6,9015 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün  yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi  üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık  işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 93.200 puanın destek olarak izleneceğini, 99.000 puanın ise direnç  konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi  borcu

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, mart konut başlangıçları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi





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