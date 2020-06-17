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Powell`dan belirsizlik mesajı

17.06.2020 08:39

Son güncelleme : 17.06.2020 08:39
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, üretim ve istihdamın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki seviyelerinin çok altında kaldığını belirterek, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliğin devam ettiğini ifade etti.



Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde büyük sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

Powell, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemler nedeniyle ekonomik faaliyetin mart ayının ortalarından itibaren benzeri görülmemiş hızda azaldığını anımsatarak, gayrisafi yurt içi hasıladaki gerilemenin bu çeyrekte rekor seviyede olabileceğini dile getirdi.

Salgın kontrol altına alınana kadar tam toparlanma olasılığı düşük

Son zamanlarda gelen verilerin ekonomik faaliyette bir istikrara ve bazı alanlarda ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten Powell, ekonomik teşvikler ve işsizlik yardımlarının hane halkı geliriyle harcamalarını desteklerken, hareketlilik ile ticaretteki kısıtlamaların hafifletilmesi ve federal kredilerin genişletilmesiyle bazı işletmelerin açıldığını anlattı.

Powell, "Üretim ve istihdam pandemi öncesi seviyelerinin çok altında kalıyor ve toparlanmanın zamanlamasıyla gücüne ilişkin ciddi belirsizlik devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik belirsizliğin büyük kısmının salgına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını vurgulayan Powell, "Halk hastalığın kontrol altına alındığından emin olana kadar tam toparlanma olasılığı düşük." diye konuştu.

"Pandemi küçük işletmeler için akut riskler oluşturuyor"

Powell, krizin uzun sürmesi halinde iş kaybı ve işletme kapanmaları nedeniyle uzun vadeli hasar olasılığının da o kadar büyük olacağını aktardı.

Powell, "Para Politikası Raporu'nda belirtildiği gibi pandemi küçük işletmeler için akut riskler oluşturuyor. Küçük veya orta ölçekli bir işletme, ekonomi çok yavaş toparlandığı için iflas ederse, sadece o işletmeden daha fazlasını kaybetmiş oluruz. Bu işletmeler ekonomimizin kalbidir." dedi.

Bazı mal ve hizmetlerdeki zayıf taleple yüksek fiyat düşüşleri nedeniyle tüketici enflasyonunun son aylarda belirgin bir şekilde düştüğünü anımsatan Powell, ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin göstergelerin oldukça istikrarlı olduğunu kaydetti.

Tüm araçları kullanma kararlılığı

Powell, ekonomik toparlanma sağlandıkça enflasyonun zaman içinde yüzde 2 hedefine döneceğini belirterek, "Enflasyonun her şeye rağmen bir süre hedefimizin altında kalması muhtemel." diye konuştu.

Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu yineleyen Powell, politika faiz oranını martta hızlıca sıfır seviyesine düşürdüklerini ve ekonominin son yaşananları atlattığından emin olana kadar faiz oranını bu seviyelerde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Powell, ekonomide kredi akışını desteklemek için de güçlü adımlar attıklarına işaret ederek, gelişmeleri yakından izleyeceklerini ve bankanın hedeflerini desteklemek için planlarını uygun şekilde ayarlamaya hazır olduklarını ifade etti.





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