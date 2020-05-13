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Powell`dan negatif faiz açıklaması

13.05.2020 18:31

Son güncelleme : 13.05.2020 18:31
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, negatif faiz oranları konusunda görüşlerinin değişmediğini belirterek, bunun değerlendirdikleri bir araç olmadığını ifade etti.



AA

Powell, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından  telekonferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte ekonomi gündemine ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının "yıkıcı" insani ve ekonomik zararlara neden  olduğuna işaret eden Powell, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için geçici olarak  birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin durduğu, ekonominin bazı sektörlerinin mart  ayının ortasından bu yana faaliyet göstermediğini söyledi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA GÖRÜLEN EN KÖTÜ RESESYON

Powell, Kovid-19 sonucu oluşan ekonomik durgunluğun 2. Dünya  Savaşı'ndan bu yana görülen resesyonlardan daha kötüsü olduğunu vurguladı.

Ekonomik faaliyette ve istihdamda ciddi bir düşüş görüldüğünü aktaran  Powell, "Salgınının başladığı 2 ay öncesinden bu yana 20 milyondan fazla kişi  işini kaybetti." dedi.

Powell, mevcut ekonomik gerilemenin Kovid-19 virüsü ve etkilerini  sınırlamak için atılan adımlardan kaynaklandığı için benzeri görülmemiş olduğunu  dile getirdi.

SALGINA KARŞI HIZLI VE GÜÇLÜ YANIT VERİLDİ

Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemleri anımsatan  Powell, dünya genelinde hükümetlerin işlerini ve gelirlerini kaybeden çalışanları  desteklemeye yönelik hızlı önlemler aldığı anlattı.

Powell, ABD'nin de salgına hızlı ve güçlü yanıtlar verdiğini  belirterek, ABD Kongresi'nin bu zamana kadar yaklaşık 2,9 trilyon dolarlık mali  destek sağladığını ve bunun gayrisafi yurtiçi hasılanan yaklaşık yüzde 14'üne  denk geldiğini kaydetti.

Salgının ekonomik etkilerine karşı Fed'in aldığı önlemlere değinen  Powell, "Federal fon oranlarını sıfıra yakın bir seviyeye düşürdükten sonra  ekonomide kredi akışını kolaylaştırmak için 4 alanda gruplandırılabilecek çok  sayıda ilave önlemler aldık." diye konuştu.

"KRİZ BİTTİĞİNDE ACİL DURUM ARAÇLARINI KALDIRACAĞIZ"

Powell, Fed'in bu adımları sadece olağanüstü durumlarda attığına  dikkati çekerek, "Bu krizi geride bıraktığımızda, bu acil durum araçlarını  ortadan kaldıracağız. Ekonomik yanıtlar, hem zamanlı hem de uygun şekilde büyük  olsa da önümüzdeki yolun belirsizliği ve maruz kaldığı aşağı yönlü riskler  dikkate alındığında son olmayabilir." dedi.

Bugüne kadar uygulanan politikaların rahatlama ve istikrar sağladığını  vurgulayan Powell, bunların ekonomik toparlanmayı da destekleyeceğini ifade etti.

Powell, "Koronavirüs krizi uzun vadeli endişeler de doğurmakta.  Kayıtlar, daha derin ve daha uzun durgunlukların ekonominin üretim kapasitesinde  kalıcı bir zarar bırakabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İLAVE MALİ DESTEK MALİYETLİ OLABİLİR ANCAK BUNA DEĞER"

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik durgunluğun ilave politika  önlemlerini gerektirebileceğinin altını çizen Powell, "Kriz geçene ve ekonomik  toparlanma olana kadar tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Powell, "Toparlanmanın hız kazanması biraz zaman alabilir ve bu  zamanın geçişi likidite problemlerini ödeme gücü problemlerine dönüştürebilir.  İlave mali destek maliyetli olabilir, ancak uzun vadeli ekonomik zarardan  kaçınmaya yardımcı olur ve daha güçlü bir toparlanma sağlarsa buna değer." diye  konuştu.

NEGATİF FAİZ ORANLARI "CAZİP" DEĞİL

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Powell, negatif faiz  oranına ilişkin soruya, "Komitenin negatif oranlar konusundaki görüşü değişmedi.  Bu değerlendirdiğimiz bir şey değil." yanıtını verdi.

Powell, negatif faiz oranlarının araçlarının bir parçası olmadığını  vurgulayarak, negatif oranların "cazip" olmadığını ifade etti.

ABD'deki işsizlik oranına ilişkin bir soru üzerine Powell, işsizliğin  gelecek aylarda zirve yapacağını söyledi.

Powell, ekonomik faaliyetteki normalleşmeyle işsizlik oranının düşmeye  başlayacağını belirterek, ancak bu oranın 2018 ve 2019 yıllarında kaydedilen  seviyelerin üzerine kalmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.




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