AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
18.05.2020 17:30
Son güncelleme : 18.05.2020 17:38
AA
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.
Ankete katılan ekonomistlerden 1'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan, 11'i 50 baz puan ve 2'si 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin, politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.
22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.
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