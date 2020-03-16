PSA, Avrupa`daki fabrikalarını kapatıyor















Fransız otomobil üreticisi PSA corona virüs sebebiyle Avrupa'daki fabrikalarını 27 Mart'a kadar kapatacağını açıkladı.PSA'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkanımız ve kriz birimi üyeleri otomobil üretim tesislerinin kapatılmasına karar verdi" denildi.Dünyanın başlıca araç üreticilerinden Fiat Chrysler (FCA) da corona virüs salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan dolayı Avrupa'daki fabrikalarının neredeyse tamamında üretime 27 Mart'a kadar ara verdiğini açıklamıştı.FCA tarafından yapılan açıklamada, "(üretime) Geçici ara verilmesi grubun arzı optimize ederek talepte meydana gelen aksamaya etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlayacak" denildi.