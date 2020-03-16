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PSA, Avrupa`daki fabrikalarını kapatıyor

16.03.2020 17:00

Son güncelleme : 16.03.2020 17:00
Fransız otomobil üreticisi PSA corona virüs sebebiyle Avrupa`daki fabrikalarını kapatacak.



Fransız otomobil üreticisi PSA corona virüs sebebiyle Avrupa'daki fabrikalarını 27 Mart'a kadar kapatacağını açıkladı.

PSA'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkanımız ve kriz birimi üyeleri otomobil üretim tesislerinin kapatılmasına karar verdi" denildi.

FİAT DA AVRUPA'DAKİ FABRİKALARINDA ÜRETİME ARA VERDİ

Dünyanın başlıca araç üreticilerinden Fiat Chrysler (FCA) da corona virüs salgını nedeniyle meydana gelen aksaklıklardan dolayı Avrupa'daki fabrikalarının neredeyse tamamında üretime 27 Mart'a kadar ara verdiğini açıklamıştı.

FCA tarafından yapılan açıklamada, "(üretime) Geçici ara verilmesi grubun arzı optimize ederek talepte meydana gelen aksamaya etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlayacak" denildi.






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