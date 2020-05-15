Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) para transferleri zorunlu IBAN kullanımı kapsamına alındı.
PTT`den para transferlerinde de IBAN kullanılacak
15.05.2020 09:19
Son güncelleme : 15.05.2020 09:41
DHA
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan uluslararası banka hesap numarası hakkında tebliğe eklenen hüküm uyarınca, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan para
transferlerinde alıcıya ait IBAN'ın doğrulanması ve kullanılması zorunluğu kapsamına PTT de alındı.
Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'e eklenen maddede, "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır" denildi.
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|Önceki Kapanış
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6,8987
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,4574
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|Açılış
|: 386,33
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|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
386,58
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,62
|23.044.884
|% 0,00
|
|KRDMB
|2,57
|31.609.228
|% 0,00
|
|KFEIN
|17,13
|130.307.147
|% 0,00
|
|KERVN
|0,53
|3.807.017
|% 0,00
|
|HEKTS
|12,91
|62.762.236
|% 0,00
|
|SODA
|5,62
|23.044.884
|% 0,00
|
|KRDMB
|2,57
|31.609.228
|% 0,00
|
|KFEIN
|17,13
|130.307.147
|% 0,00
|
|KERVN
|0,53
|3.807.017
|% 0,00
|
|HEKTS
|12,91
|62.762.236
|% 0,00
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 0,00
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% 0,00
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% 0,00
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 0,00
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% 0,00
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4160
|8,4582
|% -0,26
|
|Frank
|7,0765
|7,1191
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8343
|1,8435
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|3,48
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.527
|8,30
|
|Tam
|2.555
|2.593
|8,50
|
|Yarım
|1.247
|1.268
|4,10
|
|Çeyrek
|624
|634
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|16,21
|16,24
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|0,09
|
|B. Petrol
|32,22
|32,22
|1,09
|
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