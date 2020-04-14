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Putin: Ekonomi baskı altında

14.04.2020 14:41

Son güncelleme : 14.04.2020 14:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının, Rusya’daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında" dedi.



AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da ülke ekonomisine dair yetkililerle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle düşen talebin hem Rusya hem de diğer ülkeler için en hassas sorun olduğuna işaret eden Putin, “Rusya’daki perakende ticareti nisanda yüzde 35 azaldı. Bu aynı zamanda pazarın ne kadar hızlı bir şekilde küçüldüğünü gösteriyor.” diye konuştu.

Ülkedeki kritik bankalarda yeni ipotek kredilerinin de sert bir şekilde düştüğünü vurgulayan Putin, “Bu da mutlaka inşaat ve ilintili sektörleri  etkileyecektir. Fakat bizim açımızdan burada beklenmedik bir şey yok. Bu durum  şirketler için şok yarattı. Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması  gerekiyor.” dedi.

Küresel ekonomide yaşandığı gibi Rus ekonomisinde de zorlukların yaşandığına işaret eden Putin, “Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında. Kovid-19 salgını ticareti ve işgücü olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam  ediyor. Ancak bizim krize karşı gerekli araçlarımız ve rezervlerimiz mevcuttur. Bu kaynakları en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde  bulundu.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.   






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