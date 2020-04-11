Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol üretiminin azaltılması kararını görüştü.
Putin ve Selman petrol üretimini görüştü
11.04.2020 10:03
Son güncelleme : 11.04.2020 10:39
AA
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı ele alındı.
OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararı almıştı.
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