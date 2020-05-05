Reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 4,03 puan azalarak 68,88`e düştü.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
05.05.2020 15:13
Son güncelleme : 05.05.2020 15:13
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisan ayında bir önceki aya kıyasla 4,03 puan azalışla 68,88'e indi. Endeks, Mart 2020'de 72,91 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,93 puan azalarak 78,81'den 75,88'e geriledi.
Türk lirasının değeri, nisan ayında 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,86 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,91 puan azaldı.
14:5898.715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -127,54
|Açılış
|: 99.634
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|Önceki Kapanış
|: 98.842
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99.791
En Düşük
97.880
14:587,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0989
En Düşük
7,0234
14:587,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7132
En Düşük
7,6508
14:58386,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,83
|Açılış
|: 386,22
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.962.531
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|ETILR
|2,46
|387.890
|% -9,23
|
|GARAN
|8,20
|481.510.108
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,97
|477.909.210
|% 2,40
|
|PETUN
|22,84
|412.672.991
|% -7,98
|
|GSRAY
|2,71
|386.958.723
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|378.312.269
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,25
|355.314.598
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|386.958.723
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|378.312.269
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,91
|221.682.379
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,97
|477.909.210
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7823
|8,8263
|% 0,51
|
|Frank
|7,2523
|7,2960
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8784
|1,8878
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|0,50
|
|Tam
|2.547
|2.588
|0,50
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
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