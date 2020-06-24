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Reel kesim güveni Haziran ayında arttı

24.06.2020 10:25

Son güncelleme : 24.06.2020 10:25
TCMB`den yapılan açıklamaya göre; Haziran`da Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan  anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat,  gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş  miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı,  gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam  sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin  değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış  yönünde etkileyen alt endeks bulunmadı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir  önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 oldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış  bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görülmektedir. Mevcut mamul  mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim  normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim  normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü  gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış  bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü  görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü  beklentilerin artış yönlü beklentiler lehine döndüğü, gelecek on iki  aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine  olan seyrin de zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış  olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği  görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü  beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek on iki  aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.




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