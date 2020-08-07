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Rekabet Kurulu 6 ayda 176 işlemi karara bağladı

07.08.2020 11:02

Son güncelleme : 07.08.2020 11:07
Rekabet Kurulu, yılın ilk yarısında, rekabet ihlalleri, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyetlerin de aralarında olduğu 176 işlemle ilgili incelemelerini sonuçlandırdı.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rekabet Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının da yaşandığı ocak-haziran döneminde kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engellemek, tüketici faydasını artırmak, piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesine katkı sağlamak, uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, giriş engellerini azaltarak yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 32 rekabet  ihlali, 107 birleşme ve devralma, 19 menfi tespit-muafiyet, 17 diğer ve 1'i de yargı kararları dolayısıyla olmak üzere 176  işlemi sonuçlandırdı.

Rekabet ihlalleri alanında karara bağlanan 32 işlemin 18'inde ret,  11'inde ceza kararı veren Kurul, 3'üne ilişkin de görüş bildirdi.

Kurulun, niteliklerine göre mercek altına aldığı 107 birleşme ve  devralma işleminden 70'i devralma, 33'ü ortak girişim oluşturma ve 4'ü birleşme  alanındaki başvurulardan oluştu. Bu kapsamda, 107 birleşme ve devralma işleminden  93'üne izin veren Kurul, 14'ünü de kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem olarak  değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 1 başvuruyu  grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, 9 başvuruya bireysel muafiyet  tanınmasını kararlaştırdı. Bireysel muafiyet ve grup muafiyeti birlikte  değerlendirilen 1, koşullu muafiyet tanınan 4, muafiyet tanınmayan 2, menfi  tespit belgesi verilen 2 olmak üzere 19 başvuru da sonuca bağlandı.

Kurul, lojistik, gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım,  turizm, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren büyük  firmaların da olduğu 43 soruşturmada inceleme işlemlerini sürdürüyor.

6 aylık dönemde sigorta, elektronik ürünler, lojistik ve depolama,  beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde 16 soruşturma tamamlandı.

Kurul, söz konusu dönemde toplam 1 milyar 855 milyon 696 bin 349 lira  idari para cezası verdi.




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