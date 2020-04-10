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Renault Yönetim Kurulu maaşlarında corona virüs tasarrufu

10.04.2020 18:02

Son güncelleme : 10.04.2020 18:10
Renault Yönetim Kurulu’nun daha önce 24 Nisan olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran`a ertelenirken, yönetim kurulu üyelerinin tamamının ücretlerinin düşürülmesi kararlaştırıldı.



AA

Renault açıklamasına göre, Boulogne-Billancourt'da 9 Nisan'da, Yönetim  Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard başkanlığında toplanan Renault Yönetim  Kurulu, daha önce 24 Nisan olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul  Toplantısı’nı 19 Haziran’a erteledi. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın detayları, hissedarlara ileri bir  tarihte bildirilecek. Alınan karar gereği, kar paylı hissedarlar Genel Kurul  Toplantısı ise 12 Haziran’da yapılacak.

Renault Yönetim Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  bağlı olarak dünya genelinde yaşanan krizin etkilerinin aşılması yönünde çaba  gösteren grubun, tüm paydaşlarına karşı sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Genel  Kurul Toplantısı’nda temettü dağıtılmasını teklif etmeme kararı aldı.

KESİNTİLERDEN ELDE EDİLECEK TASARRUF MİKTARI DAYANIŞMA FONUNA AKTARILACAK

Açıklamaya göre, aynı anlayışla Renault Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ücretlerinin düşürülmesine karar verdi.

Bu kapsamda Jean-Dominique Senard, 2020 yılı ikinci çeyreği için  ücretini en az yüzde 25 düşürürken, yönetim kurulu üyeleri de 2020 mali yılı için  huzur haklarının yüzde 25 oranında azaltılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarı, 2 Nisan’da imzalanan  Dayanışma ve Gelecek Sözleşmesi kapsamında dayanışma fonuna aktarılacak.

Ayrıca geçici bir dönem için Renault SA İcra Kurulu Başkanlığını  yürüten Clotilde Delbos’un da 2020 yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en  az yüzde 25 azaltıldı.   





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