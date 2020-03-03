GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Resmen açıklandı! 5 kilograma kadar serbest

03.03.2020 09:22

Son güncelleme : 03.03.2020 10:20
Yolcu beraberinde en fazla 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine izin verildi.



AA

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler  dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez  Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli  Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacak.

Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri  standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde borsaya  teslim edecek. Ancak Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen  kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş  kıymetli madenlerin borsaya teslim şartı bulunmayıp, 3 iş günü içinde kıymetli  maden aracı kuruluşu tarafından yazılı olarak bilgi verilmesi zorunlu olacak.

En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu  beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar  dahilinde mümkün olacak.

BORSA İSTANBUL AŞ'NİN RAFİNERİLER LİSTESİNDE YER ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ  tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması  zorunlu olacak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin  Tebliğin (Tebliğ No: 2008-32/34) 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "ekspertiz" ibaresi "ayar" şeklinde, "özel ayar evleri ile eksperlerce" ibaresi  "özel ayar evlerince" şeklinde değiştirildi.

VATANDAŞLIK BAĞI BULUNMAYANLARA YÖNELİK DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda  giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların, beraberlerinde bir takvim  yılı içerisinde kendilerine ait olan  en fazla 5 kilogram ağırlığındaki standart  işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.

Bu kapsamda yurda getirilen standart işlenmemiş altın, Ticaret  Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine  beyan edilecek. Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan  Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin  mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

Yetkili gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul AŞ tarafından  yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının  kontrolü Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılacak.  Yolcu beraberinde yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda  bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde  söz konusu altının yurda girişine izin verilmeyecek ve altın gümrük idaresince  muhafaza altına alınacak.

Söz konusu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu  Başkanlığına bildirilecek ve ayrıca, yetkili gümrük idaresince Türk Parasının  Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılabilmesi için Cumhuriyet  Savcılıklarına bildirimde bulunulacak.

5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının, bu  kapsamda yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen  altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya  ambarına alınacak. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart  işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacak.

Standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili  gümrük idaresi, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olacak. Yetkili  gümrük idaresi, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına  ilişkin bilgileri, aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar  Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04109.135
Değişim :  1,70% |  1.825,04
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
109.477 En Düşük
108.998
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 5,08 3.272.763 % 13,90  
RALYH 9,30 47 % 12,05  
YESIL 15,01 1.170.314 % 12,01  
AKFGY 3,99 688.062 % 10,83  
BALAT 2,90 37.332 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8969 7,9365 % 0,72  
Frank 6,4391 6,4779 % 0,80  
Riyal 1,6461 1,6543 % 0,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.597 10,83  
Altın Gr. 317 317 3,15  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,77 16,81 0,13  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,04  
B. Petrol 52,47 52,47 0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru