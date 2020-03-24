Madencilik şirketi Rio Tinto, corona virüs nedeniyle bazı operasyonlarını yavaşlattığını açıkladı.
Rio Tinto operasyonlarını yavaşlattı
24.03.2020 10:16
Son güncelleme : 24.03.2020 10:16
Şirketin açıklamasına göre Güney Afrika'da Richards Bay Minerals, hükümetin direktiflerine uyum
çerçevesinde üretimini durduracak. Açıklamaya göre Richards Bay Minerals'in tüm madencilik operasyonları 26 Mart'tan itibaren 21 gün duracak.
Şirket operasyonların ne zaman tekrar başlayacağı veya 2020 hedefi ile ilgili şimdiden bir şey söylemenin erken olduğunu bildirdi.
Güney Afrika'daki Zulti South projesinin inşaatının yeniden başlaması da ertelendi.
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|% 10,00
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|GLRYH
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|SUMAS
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|8
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|RTALB
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|
|ECILC
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|
|NIBAS
|5,15
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|ISYAT
|2,06
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|KSTUR
|21,14
|21
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|KPHOL
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|DENGE
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|
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|
|THYAO
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|CEMAS
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|GARAN
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|YKBNK
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|% 3,95
|
|IHLGM
|0,72
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|% 4,35
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|EKGYO
|1,11
|1.485.732
|% 3,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5459
|7,5837
|% -0,08
|
|Frank
|6,6176
|6,6575
|% -0,28
|
|Riyal
|1,7230
|1,7316
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.573
|18,29
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,58
|13,64
|0,34
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|Gümüş Gr.
|2,85
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