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`Rus ekonomisinde kriz uzun sürebilir`

21.04.2020 17:12

Son güncelleme : 21.04.2020 17:12
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Rus ekonomisinin hızla toparlanmasının beklenmediğini belirterek, "Yoksulluk ve işsizlik artacak. Bu ekonomik krizin uzun sürme ihtimali oldukça yüksek" dedi.



AA

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, video konferans yoluyla Sberbank TV üzerinden yaptığı  değerlendirmede, Kovid-19’un Rus ekonomisindeki etkilerine dair açıklamalarda  bulundu.

Kovid-19 nedeniyle zarar gören ekonomiye destek amacıyla Rus gayrisafi  yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 10’unun kullanılabileceğine işaret eden Gref,  “Ancak bu herkese dağıtılabilecek bir para değil. Zor durumda olan insanlara ve  şirketlere yardım edilecek.” diye konuştu.

Virüs salgınının ilk dönemlerinde, kısa bir süre içerisinde normal  hayata dönülebileceği öngörüsünün ağır bastığını belirten Gref, “Ancak bugün  durumu tümüyle farklı görüyorum. Bu ekonomik krizin uzun sürme ihtimali oldukça  yüksek.” dedi.

Krizin etkilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Gref, “Yoksulluk  sorunu artacak ve işsizlik oranı 2020’nin sonunda, başına kıyasla çok daha yüksek  olacak. İhtiyacı olanlara destek olabilmek için teknolojiyi kullanarak onları  tanımlayacak bir sistemin kurulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen  Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.





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