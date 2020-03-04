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Rus ekonomisindeki büyüme sancısı artarak devam ediyor

04.03.2020 11:53

Son güncelleme : 04.03.2020 11:53
Rusya`nın ekonomik büyümeyi canlandırma hayali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları ve süregelen savunma harcamaları sonucu tehlike altında.



AA

Yaptırımlar nedeniyle Batı finansmanına erişiminin kısıtlandığı Rus  ekonomisi, devlet şirketlerinin ülkenin en kritik sektörlerini elinde tutması ve  düşük özel sektör yatırımları nedeniyle "büyüme sancısı" çekmeye devam ediyor.

Bocalayan Rus ekonomisi, Rusya'nın siyasi alandaki "süper güç"  görüntüsünden uzak kalırken, ülkenin 6 yıl önce Ukrayna ve Suriye'deki askeri  hamlelerini başlattığı dönemde önce resesyona girmiş, ardından ancak ortalama  yüzde 1 seviyelerinde büyüme oranlarına ulaşabilmişti.

Rus halkının reel gelirleri 2014-2017'de yüzde 8,4 geriledi. 2018-2019  döneminde söz konusu gelir kaybının sadece yüzde 10'luk kısmı telafi edilebildi.  Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da bir süre önce yaptığı açıklamada,  2018 sonu itibarıyla ülkede 18,5 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında  yaşadığını bildirmişti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Rusya Ekonomik Kalkınma  Bakanlığı, geçen yıl ekonomik büyümenin yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşmesinin  ardından büyümenin 2020'de yüzde 2 düzeyine çıkacağını öngörüyordu. Ancak  koronavirüs salgını, uluslararası petrol referans ölçütü Brent petrolün fiyatını  son 10 yılın en hızlı düşüşüyle varil başına 50 dolar seviyesine kadar indirdi.  Rusya'nın, bir numaralı ihracat kalemi petrol satışından kar edebilmesi için  gerekli başa baş fiyatı ise varil başına 42 dolar düzeyinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve  borsasında geçen hafta önemli düşüşler yaşandı. Rus rublesi, dolar karşısında  Eylül 2019'dan bu yana ilk defa 67 seviyesine, avro karşısında da 74'e kadar  geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) ve RTS endeksleri de Nisan 2018'den bu yana en  sert düşüşlerini yaşayarak yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

KORONAVİRÜS KAYIPLARI ARTIRIYOR

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, bu hafta yaptığı  açıklamada, Rus ekonomisine dair büyüme tahminini tekrar gözden geçireceklerini  belirterek, "Koronavirüsün etkilerinin, Rus ekonomisinde tahmin edilenden daha  derin olacağını anlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Anton Siluanov da Rusya'nın, en büyük ticaret ortağı Çin  ile ticaretinde günde yaklaşık 1 milyar ruble (yaklaşık 15 milyon dolar) kayıp  yaşadığını ifade etti.

Virüs nedeniyle Çin ile sınırını kapatan ve Çin vatandaşlarına vize  vermeyi durduran Rusya'da, turizm sektöründeki kayıplar da büyüyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tahminlerine göre, söz konusu  önlemlerin 2 ay sürmesi halinde Rus turizm sektöründe kaybın 3 milyar ruble  düzeyinde olabileceği, yaz sezonuna kadar devam etmesi halinde toplam kaybın 30  milyar rubleye (450 milyon dolar) kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Merkezi Moskova'da bulunan Makroekonomik Analiz ve Kısa Vadeli Tahmin  Merkezi verilerine göre, ülkedeki sermaye çıkışı da dış borçların artması ve  yeniden finansman konusunun karmaşıklığı nedeniyle 10 milyar düzeyinde artacak.

PUTİN'E GÜVEN AZALDI

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center'ın geçen ay yayımladığı  anket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan güvenin, 2017 yılından bu  yana yüzde 59'dan yüzde 35'e kadar gerilediğini ortaya koydu.

Levada Center Başkanı Lev Gudkov, Rus Vedomosti gazetesine yaptığı  açıklamada, "Düşüş yavaş ve aşamalı olarak devam ediyor ve bu durum anlık  dalgalanmalardan daha belirleyici. Para kazanmanın önündeki zorluklar ve  ekonomiye yönelik memnuniyetsizlik artıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anket sonuçlarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise  "Devlet başkanına duyulan güvenin tam tersine arttığını gösteren başka kamuoyu  araştırmaları var." yorumunda bulunmuştu.

Rusya'da emeklilik yaşının erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için  55'ten 63'e yükseltilmesi üzerine de 2019'un yaz döneminde binlerce kişinin  katıldığı onlarca protesto gösterisi düzenlenmiş, hükümet istifaya davet  edilmişti.

RUS BÜTÇESİNE SURİYE YÜKÜ

Kremlin'in önce Ukrayna'ya yönelik müdahalesi nedeniyle maruz kaldığı  yaptırımlar, ardından Suriye'de başlattığı askeri operasyonlar da ekonomi  üzerindeki baskıyı artırıyor.

Rus hükümeti Suriye'deki harcamaları "devlet sırrı" gerekçesiyle gizli  tutarken, çeşitli Rus ve uluslararası uzmanların hesaplamalarına göre, bölgedeki  operasyonlar için ülke bütçesinden günlük yaklaşık 4 milyon dolar harcanıyor.

Rusya'nın muhalif partilerinden Yabloko'nun uzmanları ise 2018'de  yaptığı bir hesaplamada, uçakların toplam sorti sayısı, atılan Kalibr seyir  füzeleri, zayi olan askeri ekipman, personel giderleri gibi ana kalemleri göz  önünde bulundurarak bir analiz yayımladı. Analize göre, Mart 2018 itibarıyla Rus  bütçesinden Suriye operasyonlarına harcanan para miktarı yaklaşık 250 milyar  ruble (3,7 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.





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