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Rus hükümeti Sberbank`ın yüzde 50 hissesini aldı

22.04.2020 14:39

Son güncelleme : 22.04.2020 14:59
Rus hükümeti, ülkenin en büyük bankası Sberbank`ın yüzde 50 hissesini Merkez Bankasından satın aldı.



AA

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında Sberbank'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin Merkez Bankasından 2,14 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) karşılığında satın alındığı kaydedilen açıklamada tutarın, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndan karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Sberbank'ın yüzde 1 hissesinin Merkez Bankasında geçici süreliğine kalacağı aktarıldı.






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