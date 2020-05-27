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Rus inşaat sektöründe ilave fırsatlar doğması muhtemel

27.05.2020 11:15

Son güncelleme : 27.05.2020 12:35
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Mithat Yenigün, Rusya`da inşaat sektörünün corona virüs salgını sonrası ekonomik kalkınmanın lokomotifi olabileceğinin düşünüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda devam edeceği anlaşılan büyük altyapı ve ulaştırma projeleri ile altyapı yatırımlarında Türk müteahhitlik firmalarının yer almaya devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde ilave fırsatların doğması muhtemel" dedi.



AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ilk çeyrekte 2019'un aynı dönemine  kıyasla Rusya'ya ihracat yüzde 18,4 artarak 1 milyar 89 milyon dolar düzeyinde  gerçekleşirken, bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 4,5 azalarak 5 milyar 176 milyon  dolar oldu.

Böylece geçen yılın tamamında 27 milyar 267 milyon dolar düzeyinde  gerçekleşen Rusya ile dış ticaret hacmi, ilk çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre  yüzde 1,2 düşüşle 6,3 milyar dolara geriledi. Dış ticaret hacmindeki düşüşte,  ithalattaki azalış etkili oldu. İhracatın ise ilk çeyrekte hızlı yükselmesi  dikkati çekti.

Nisan ayına gelindiğinde, corona virüs salgını nedeniyle azalan ticari  faaliyetlerin etkisiyle Rusya'ya ihracatın da düşüşe geçtiği görüldü. Türkiye  İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın nisan ayında 280 milyon  194 bin dolar olan Rusya'ya ihracat, bu yılın aynı ayında yüzde 32,5 azalarak 189  milyon 46 bin dolara geriledi. Bu da nisan ayında Rusya'ya 91 milyon 148 bin  dolarlık ihracat kaybı yaşandığını ortaya koydu.

Bu sonuçlarla Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatın yılın ilk 4 ayında  2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 1 milyar 135 milyon dolardan 1  milyar 199 milyon dolara yükseldiği görüldü.

İlk 4 ayda Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör, 231,8 milyon  dolarla yaş meyve ve sebze sektörü oldu. Bu sektörü 151,8 milyon dolarla otomotiv  endüstrisi izlerken, 136,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri üçüncü  sırada yer aldı.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEYİ UMUYORUZ"

AA muhabirine Türkiye'nin Rusya ile dış ticaretinde yaşanan gelişmeler  ve ikili ekonomik ilişkilerin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dış  Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Mithat Yenigün, corona virüs salgınından tüm ülkelerin göreceli olarak az ya da fazla  etkilendiğini söyledi.

Salgın nedeniyle ülke ekonomilerinin dışa yönelik hızını düşürerek  öncelikle iç piyasaya odaklandıklarını anlatan Yenigün, karantina tedbirleri  kapsamında bazı ürünlere ihracat yasağı getirildiğini anımsattı.

Yenigün, üzerinde ihracat kısıtlaması bulunmayan malların taşınmasında  ise yavaşlama yaşandığına işaret ederek, "Doğal olarak, diğer ülkelerle olduğu  gibi Rusya'yla da ticari ve ekonomik ilişkilerimizde hızlı yükseliş beklenirken,  zorunlu yavaşlama dönemine girdik. Salgın sürecinde dış ticarette yaşanan  yavaşlamanın neticeleri, nisan-mayıs dönemi verileri açıklanınca daha net  görülecektir. İki ülke açısından bakıldığında, sektör bazlı kayıpların  hesaplanması için kanaatimce biraz daha beklemek lazım." diye konuştu.

Tüm bunlar karşısında, DEİK ve Türkiye-Rusya İş Konseyi olarak son 3  ayda sanal ortamda birçok toplantı, webinar, seminer ve bire bir görüşme  gerçekleştirdiklerini belirten Yenigün, iş dünyası temsilcileri tarafından dile  getirilen sıkıntıları ilgili tüm bakanlık ve yetkili makamlara en hızlı şekilde  ulaştırdıklarını, yaşanan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına  destek olduklarını dile getirdi.

Yenigün, Türkiye'nin salgın sürecinde başarılı bir sınav verdiğini  vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte, büyük kayıplar vermeden, kaldığımız yerden  devam etmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

"İNŞAAT VE TURİZMDE KAYIPLARIN MİNİMİZE EDİLMESİ GEREK"

Mithat Yenigün, Türkiye'nin, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerine  bakıldığında geleneksel olarak inşaat, müteahhitlik, turizm ve meyve-sebze  sektörlerinin güçlü konumda bulunduğunu söyledi.

Corona virüs salgını sürecinde özellikle, inşaat ve turizm  sektörlerinde doğal bir gerileme beklemenin mantıklı olacağını aktaran Yenigün,  bu sektörlere yönelik doğru analiz yaparak kayıpların minimize edilmesi  gerektiğini vurguladı.

Yenigün, gelecek dönemde Rusya ile ticari faaliyetler açısından öneri  ve öngörülerini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Rus turistlerin turizm sektörümüzdeki başat rolü göz önünde  bulundurulduğunda, otellerimizde en üst düzeyde sağlık önlemlerinin sağlanması,  ulaşım ve sınır kontrol işlemlerinde özel düzenlemelerin yapılması, Rus  turistlere yönelik dengeli hizmet ve fiyat bazında cazip tur paketlerinin  hazırlanması faydalı olabilecektir. Rusya'da inşaat sektörünün salgın sonrası  ekonomik kalkınmanın lokomotifi olabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda devam  edeceği anlaşılan büyük altyapı ve ulaştırma projeleri ile altyapı yatırımlarında  Türk müteahhitlik firmalarının yer almaya devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde  ilave fırsatların doğması muhtemel.

Salgın döneminde yeniden şekillenen tüketim tercihleri ile özellikle  Çin menşeli ürünlere yönelik talepte beklenen düşüş dikkate alındığında orta ve  uzun vadede aralarında meyve-sebze mamulleri, tarımsal makineler, tıbbi  mobilyalar ve mutfak eşyalarının da bulunduğu muhtelif ürünlerde ihracat  fırsatlarının artacağı değerlendiriliyor. Bunların yanı sıra daha önce İtalya,  ABD ve Çin'den ithal edilen solunum cihazları üretiminde kullanılan bazı ara  malzemeleri, tıbbi koruyucu kıyafet ve maskelerin önümüzdeki dönemde Türkiye'den  temin edilme olasılığı da ülkemiz açısından doğan fırsatlar arasında  değerlendiriliyor."

"RUSYA'DA SALGININ YARATTIĞI KAYIP 18 TRİLYON RUBLEYE ULAŞABİLECEK"

Mithat Yenigün, Rus resmi makamlarının, corona virüs nedeniyle  gayrisafi yurt içi hasılada bu yıl yüzde 3 ila 5 arasında düşüş beklediğini  bildirdi.

Bazı uzmanların ise Rus ekonomisinde yüzde 8 küçülme yaşanabileceğini  öne sürdüğünü aktaran Yenigün, şöyle devam etti:

"İşsizlik rakamlarının geçici olarak 2,5 milyondan 8 milyona  yükselebileceği belirtilen Rusya'da, tahıl haricindeki temel ihtiyaç ürünlerinde  ithalata bağımlı üretim yapısı nedeniyle tüketici fiyatlarında kayda değer artış  olacağı tahmin ediliyor. Açık kaynaklardaki verilere göre, ithalatta karşılaşılan  güçlükler nedeniyle halihazırda perakende sebze-meyve fiyatlarında artış oranı  kimi bölgelerde yüzde 50'yi aştı.

Rusya Federasyonu Ulusal Derecelendirme Ajansı'nın yayımladığı  analitik rapora göre, Rusya'da corona virüsten en çok etkilenen sektörlerin toplam  kayıpları 18 trilyon rubleye ulaşabilecek. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı da ülke  ekonomisini desteklemek amacıyla alınan önlemlerin toplam hacminin 2 trilyon  rubleyi (yaklaşık 28,2 milyar dolar) geçtiğini ifade etti."




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