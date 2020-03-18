Yeni tip corona virüs salgını (Kovid-19) ve petrol fiyatlarında düşün devam etmesiyle Rus rublesi ve borsasındaki kayıplar devam ediyor.
Rus piyasalarında kayıplar artıyor
18.03.2020 11:19
Son güncelleme : 18.03.2020 11:19
AA
Corona virüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının tekrar düşmesiyle Rus rublesi, dolar
karşısında yüzde 2 değer kaybederek 76,9 seviyesine, euro
karşısında da yüzde 2,1 düşerek 84,7'ye geriledi.
Ruble, açılışta dolar karşısında kısa bir süreliğine 79 seviyesine kadar geldi.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kaybederek 2.182 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 4,3'ün üzerinde düşerek Ağustos 2016'dan bu yana ilk defa 894 puana kadar geriledi.
Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmaları hafifletmek için 5,5 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Analistler, corona virüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.
Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 1,83 gerileyerek 28,31 seviyesinden işlem görüyor.
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|: 314,52
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En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.041.734
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|592.832
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|608.974
|% 9,95
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,34
|229.769.057
|% 1,64
|
|THYAO
|8,02
|221.138.177
|% 0,50
|
|GARAN
|8,40
|200.334.689
|% 0,12
|
|TSPOR
|2,61
|120.612.539
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,06
|96.888.297
|% 0,49
|
|TSPOR
|2,61
|120.612.539
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,06
|96.888.297
|% 0,49
|
|ODAS
|1,24
|51.712.292
|% 5,08
|
|IHLAS
|0,46
|14.657.683
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,81
|25.696.289
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7447
|7,7836
|% 0,74
|
|Frank
|6,6843
|6,7246
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7160
|1,7246
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|-24,96
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,47
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
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|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-0,42
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