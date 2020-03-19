Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle Rus rublesi, kayıplarını artırarak dolar karşısında Şubat 2016`dan bu yana ilk defa 81 seviyesine gerilerken, borsadaki kayıplar da sürüyor.
Rus piyasalarında kayıplar sürüyor
19.03.2020 11:13
Son güncelleme : 19.03.2020 11:13
AA
Corona virüs salgınına ilişkin küresel ekonomiye dair risklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesiyle Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 0,3 değer kaybederek 81,09 seviyesine, euro
karşısında da yüzde 1,3 düşerek 89,5'e geriledi.
Moskova Borsası (MICEX), açılışta bir miktar toparlandıktan sonra tekrar düşüşe geçerek yüzde 0,98 değer kaybıyla 2.091 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 2'nin üzerinde düşerek 814 puana kadar geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 15 düşerek Mayıs 2003'ten bu yana ilk defa 25 doların altına inmişti.
10:5885.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -176,79
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:586,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5244
En Düşük
6,4647
10:587,0700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
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7,1299
En Düşük
7,0471
10:58310,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,88
|Açılış
|: 310,56
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.552.885
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|947.027
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,14
|7.431.307
|% 8,65
|
|HUBVC
|11,64
|14.872.312
|% -10,94
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.339
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|414.192
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,97
|160.903.062
|% 0,89
|
|ASELS
|21,60
|122.290.440
|% -0,64
|
|GARAN
|8,05
|108.048.283
|% 0,63
|
|ISFIN
|2,75
|85.027.941
|% 5,77
|
|ECILC
|3,10
|62.527.671
|% 4,03
|
|ISFIN
|2,75
|85.027.941
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,99
|58.593.351
|% 0,51
|
|ODAS
|1,19
|35.189.125
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,77
|17.663.536
|% 0,00
|
|ECILC
|3,10
|62.527.671
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4495
|7,4868
|% -0,85
|
|Frank
|6,6752
|6,7154
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7300
|1,7387
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,97
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,91
|11,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|1,21
|