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Rusya GSYH`sinde kayıp bekleniyor

03.04.2020 15:51

Son güncelleme : 03.04.2020 15:51
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede ilan edilen bir aylık idari izin süreci nedeniyle ülke gayri safi milli hasılasında (GSYH) yüzde 1,5 ila 2 arasında kayıp yaşanacağını söyledi.



AA

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Rus ekonomisindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’da enflasyonun beklendiği gibi yükselmeye başladığına işaret  eden Nabiullina, “Ancak yıllık enflasyon hala yüzde 4’ün altında. Mart ayında  yaşanan yükseliş geçici olacak. Fiyat artışlarındaki süreci yakından takip  ediyoruz.” diye konuştu.

Çin ekonomisinin kademeli olarak normale dönüş sürecinin küresel ekonominin büyümesi için henüz yeterli olmadığını belirten Nabiullina, “Çin’de  ilk çeyrekte yaşanan karantina sürecinden çıkılması, şimdilik diğer ekonomilerdeki talep açığını kapatamıyor. Küresel ekonomi ikinci çeyrekte önemli  oranda küçülecek.” dedi.

Rus ekonomisindeki olumsuz etkilerin de en çok ikinci çeyrekte hissedileceğini anlatan Nabiullina, “Rusya’da ülke çapındaki idari izin sürecinin  30 Nisan’a kadar uzatıldığı dün açıklandı. Çok sayıda bölgede ekonomik  faaliyetlere yönelik ilave tedbirler uygulanıyor. Bu uygulamalar, salgınla  mücadele için kesinlikle gerekse de maalesef ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor.  Bir aylık idari izin süreci nedeniyle GSYH’de yüzde 1,5 ila 2 arasında kayıp  yaşanmasını bekliyoruz. Kümülatif etkiler, kısıtlamaların ne kadar uzun  süreceğine bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.






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