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Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

24.04.2020 14:52

Son güncelleme : 24.04.2020 14:52
Rusya Merkez Bankası, politika faizini Şubat 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürdü.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler  nedeniyle politika faizinin 50 baz puanlık indirimle yüzde 6'dan yüzde 5,5'e  çekildiği bildirildi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı  kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun  ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 2,9 ila  3,2’den yüzde 3,8 ila 4,8’e çekildiği belirtilen açıklamada, enflasyon  seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü  kaydedildi.

Ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 4 ila 6 seviyesinde küçülme beklendiği  öngörüsüne yer verilen açıklamaya göre, gelecek yıl ise yüzde 2,8 ila 4,8 büyüme  bekleniyor.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilebileceği  ve mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip  edileceği belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden  kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde  6’ya kadar düşürmüştü.





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