GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya Merkez Bankası`ndan rekor döviz satışı

22.04.2020 13:47

Son güncelleme : 22.04.2020 13:47
Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için rekor düzeyde döviz sattı.



AA

Rusya Merkez Bankası verilerine göre banka, rubleyi desteklemek amacıyla 20 Nisan'da 16,8 milyar ruble (yaklaşık 222 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara  geçti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 18,90 seviyesinden işlem görüyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:3298.578
Değişim :  0,98% |  959,49
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.962 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LOGO 78,65 48.566.954 % 10,00  
KENT 212,30 6.071.272 % 10,00  
POLTK 84,70 183.460 % 10,00  
OZRDN 2,42 60.307 % 10,00  
KNFRT 11,26 22.011.630 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5974 8,6405 % 0,57  
Frank 7,1737 7,2169 % 0,12  
Riyal 1,8489 1,8582 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 16,14  
Altın Gr. 382 382 3,60  
Cumhuriyet 2.449 2.508 24,10  
Tam 2.513 2.573 24,70  
Yarım 1.224 1.256 12,00  
Çeyrek 614 628 6,00  
Gümüş.Ons 14,90 14,94 0,02  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,01  
B. Petrol 18,99 18,99 -0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru