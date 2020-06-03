Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya`da işsiz sayısı 20 milyona çıkabilir

03.06.2020 14:17

Son güncelleme : 03.06.2020 14:17
Rusya merkezli iş bulma sitesi Superjob’un kurucusu Aleksey Zaharov, Rusya’da gerçek işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğunu belirterek, "Gerçek işsiz sayısı resmi rakamlardan 5-6 kat fazla. Sonbaharda bu rakam 20 milyona çıkabilir" dedi.



AA

Zaharov, İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya’da "kayıtlı işsiz" sayısının 2 milyon düzeyinde olduğunu anımsattı.

Söz konusu rakamın gerçek durumu yansıtmadığına işaret eden Zaharov,  “Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle şirketler işten çıkarma veya iflas  gibi durumlarını fiziksel olarak gerçekleştiremiyorlar. Ayrıca işsiz kalanların  çoğu da resmi kurumlara başvurmuyor, çünkü çoğu insan için bunun bir anlamı yok.”  değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin Kovid-19 sonrasında iflas veya işten çıkarmaları resmi olarak gerçekleştirmeye başlayacaklarına dikkati çeken Zaharov, “Sonrasında  işsizlerin sayısında artış göreceğiz. Tahminimiz Rusya’da işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğu. Gerçek işsiz sayısı resmi rakamlardan 5-6 kat fazla.  Sonbaharda bu rakam 20 milyona çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, ülkede 2,2 milyon kayıtlı işsiz  bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada,  Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını belirterek, yetkililerin  işsizlik sorununa azami dikkat göstermesi gerektiğini söylemişti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenlere aylık 12 bin 130 ruble  (yaklaşık 177 dolar) destek sağlanıyor.   




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:59108.733
Değişim :  0,59% |  635,45
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 17,93 1.801.481 % 10,00  
ARDYZ 29,26 73.366.721 % 10,00  
DOBUR 14,02 3.290.520 % 9,96  
YONGA 30,08 734.193 % 9,94  
EMNIS 4,47 303.178 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4782 8,5207 % 1,15  
Frank 6,9896 7,0317 % 0,85  
Riyal 1,7953 1,8043 % 0,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -8,40  
Altın Gr. 373 373 1,31  
Cumhuriyet 2.424 2.454 -2,10  
Tam 2.495 2.525 5,60  
Yarım 1.218 1.233 -1,00  
Çeyrek 609 616 -0,50  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,18  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,00  
B. Petrol 39,42 39,42 -0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru