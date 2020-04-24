GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya`da piyasalar düşüşle açıldı

24.04.2020 11:50

Son güncelleme : 24.04.2020 11:50
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden düşük seyirle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.



AA

Corona virüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol  fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi dolar karşısında  yüzde 0,02 değer kaybederek 74,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,4 düşerek  80,3’e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kaybederek  2.578 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,9'un üzerinde azalarak 1.086 puana  kadar geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası  piyasalarda 21,7 dolardan işlem görüyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:3598.573
Değişim :  0,41% |  402,48
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
98.767 En Düşük
97.929
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 15,30 3.948.854 % 9,99  
DEVA 14,44 81.358.310 % 9,98  
TKURU 9,37 90.411 % 9,98  
KNFRT 12,38 47.496.299 % 9,95  
ULUUN 10,61 39.366.472 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5578 8,6008 % 0,12  
Frank 7,1046 7,1474 % 0,25  
Riyal 1,8497 1,8589 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.731 -1,85  
Altın Gr. 388 388 1,10  
Cumhuriyet 2.483 2.545 7,90  
Tam 2.548 2.611 8,10  
Yarım 1.242 1.275 3,90  
Çeyrek 623 637 1,90  
Gümüş.Ons 15,20 15,24 -0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 20,81 20,81 -0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru