Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarında devam eden düşük seyirle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş haftanın son gününde de devam ediyor.
Rusya`da piyasalar düşüşle açıldı
24.04.2020 11:50
Son güncelleme : 24.04.2020 11:50
AA
Corona virüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 0,02 değer kaybederek 74,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,4 düşerek 80,3’e geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kaybederek 2.578 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,9'un üzerinde azalarak 1.086 puana kadar geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 21,7 dolardan işlem görüyor.
11:3598.573
En Yüksek
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|Açılış
|: 98.449
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97.929
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|Açılış
|: 387,76
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|Önceki Kapanış
|: 386,59
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388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|3.948.854
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|81.358.310
|% 9,98
|
|TKURU
|9,37
|90.411
|% 9,98
|
|KNFRT
|12,38
|47.496.299
|% 9,95
|
|ULUUN
|10,61
|39.366.472
|% 9,95
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|ECILC
|4,88
|360.723.071
|% 4,72
|
|GARAN
|8,10
|267.587.987
|% 0,37
|
|PETKM
|3,49
|231.378.408
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,06
|189.294.905
|% 8,51
|
|ASELS
|26,44
|165.604.307
|% -1,27
|
|ECILC
|4,88
|360.723.071
|% 4,72
|
|PETKM
|3,49
|231.378.408
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,06
|189.294.905
|% 8,51
|
|KARSN
|1,60
|60.409.320
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,56
|92.724.110
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5578
|8,6008
|% 0,12
|
|Frank
|7,1046
|7,1474
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8497
|1,8589
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.731
|-1,85
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,90
|
|Tam
|2.548
|2.611
|8,10
|
|Yarım
|1.242
|1.275
|3,90
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
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|B. Petrol
|20,81
|20,81
|-0,52
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